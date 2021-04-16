Akşam Postası / 16 Nisan 2021

1. Aşı üretiminde tek sorun patent değil

İlaç firması Abdi İbrahim, birçok yabancı firmanın Türkiye’de aşı üretmek istediğini bildirdi. Yerli aşı çalışmalarıyla bilinen Koçak Farma patent sorunu çözülürse, mevcut ruhsat almış bir aşıyı üretmeye hazır.

2. Merkez Bankası’ndan kripto para uyarısı: Telafisi olmayan mağduriyetler yarabilir

Merkez Bankası (MB) kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağına yönelik Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan yönetmeliğin ardından kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasının ‘telafisi olmayan mağduriyetler’ yaratma ihtimali bulunduğunu açıkladı.

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3. Kılıçdaroğlu: Yine bir geceyarısı zorbalığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kripto para düzenlemesi için “Geceyarısı zorbalığı” dedi.

4. 128 milyar dolar nerede? AKP’li Turan’dan yanıt yok suçlama var

AKP Grup Başkan Cekili Bülent Turan, “128 milyar dolar nerede” sorusuna yanıt vermedi; muhalefete suçlamalar yöneltti.

5. Kanal İstanbul’da ilk adım için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un üzerine yapılması planlanan köprülere ilişkin çalışmanın haziran ayında başlayacağını söyledi.

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6. Neden acaba: Yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke Türkiye

46 üyeli Avrupa Konseyi’ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) ‘Milletvekilleri, Hakim ve Savcılarla İlgili Yolsuzluğun Önlenmesi’ başlıklı raporuna göre 2019 yılında GRECO’nun verdiği 31 tavsiyenin yüzde 74,2’sini yerine getirmedi, 19,4’ünü kısmen yerine getirdi; sadece yüzde 6,5’ini tamamen uyguladı.

7. Turkcell’le bağlan maaşa: AA ve Ziraat’in eski müdürlerine net 56 bin lira aylık

Ziraat Bankası’nın eski genel müdürü Hüseyin Aydın’ın ardından Anadolu Ajansı’nın (AA) eski genel müdürü Şenol Kazancı da Turkcell’e yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Maaşları net 56 bin lira.

8. Altı emekli amiral ve bir emekli general ifadeye çağrıldı

Ankara başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada altı emekli amiral ve bir emekli generali ifadeye çağırdı.

9. Genco Erkal’a cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma açıldığını duyurdu.

10. ‘Gidiş o gidiş’ soruşturması: Dört personel uzaklaştırıldı

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt belediyesince 43 kişinin Almanya’ya gönderilmesiyle ilgili soruşturmada dört personel görevden uzaklaştırıldı.

11. ‘CHP’li vekile şantaj’la suçlanan beş kişiye dava

CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yaptığı öne sürülen beş kişiye dava açıldı.

12. Valilik, CHP’li belediye için bakanlıktan inceleme istedi

İstanbul valiliği, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve bazı belediye çalışanlarının incelemesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

13. Erkan Oğur, ‘Hata etmiş olabilirim’ dedi: İçi cız etmiş, ‘Ne işim var diye’ düşünmüş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına düzenleme yaptığı için gündeme oturan ve muhalif kesimden yoğun eleştiri alan müzisyen Erkan Oğur, “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” dedi.