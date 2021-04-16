Akşam Postası / 16 Nisan 2021

1. Aşı üretiminde tek sorun patent değil
İlaç firması Abdi İbrahim, birçok yabancı firmanın Türkiye’de aşı üretmek istediğini bildirdi. Yerli aşı çalışmalarıyla bilinen Koçak Farma patent sorunu çözülürse, mevcut ruhsat almış bir aşıyı üretmeye hazır.
Yoğun bakımların durumu: Boşalan yatak hemen doluyor
BioNTech’te üçüncü doz gerekebilir
İstanbul’da mağaza ve dükkanların kapanma saati erkene çekildi
2. Merkez Bankası’ndan kripto para uyarısı: Telafisi olmayan mağduriyetler yarabilir
Merkez Bankası (MB) kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağına yönelik Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan yönetmeliğin ardından kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasının ‘telafisi olmayan mağduriyetler’ yaratma ihtimali bulunduğunu açıkladı.
Ödemelerde kripto para kullanılmayacak
Kripto parada daha fazla düzenleme yapılacakmış
Papara’nın CEO’suna göre kripto para düzenlemesi, reform paketiyle çelişkili
3. Kılıçdaroğlu: Yine bir geceyarısı zorbalığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kripto para düzenlemesi için “Geceyarısı zorbalığı” dedi.
Kripto uzmanı kuralsızlığa işaret etti: Yasaklar, geçici bir önlem olabilir
4. 128 milyar dolar nerede? AKP’li Turan’dan yanıt yok suçlama var
AKP Grup Başkan Cekili Bülent Turan, “128 milyar dolar nerede” sorusuna yanıt vermedi; muhalefete suçlamalar yöneltti.
MB başkanı ‘128 milyar dolar’da topu Hazine’ye attı
Kaftancıoğlu, ‘Mahir Ünal’a gelsin’ deyip ‘128 milyar dolar’ videosu paylaştı
Kurumlar vergisi yüzde 25’e çıktı; ücretsiz iznin kapsamı genişletildi
5. Kanal İstanbul’da ilk adım için tarih verildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un üzerine yapılması planlanan köprülere ilişkin çalışmanın haziran ayında başlayacağını söyledi.
6. Neden acaba: Yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke Türkiye
46 üyeli Avrupa Konseyi’ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) ‘Milletvekilleri, Hakim ve Savcılarla İlgili Yolsuzluğun Önlenmesi’ başlıklı raporuna göre 2019 yılında GRECO’nun verdiği 31 tavsiyenin yüzde 74,2’sini yerine getirmedi, 19,4’ünü kısmen yerine getirdi; sadece yüzde 6,5’ini tamamen uyguladı.
7. Turkcell’le bağlan maaşa: AA ve Ziraat’in eski müdürlerine net 56 bin lira aylık
Ziraat Bankası’nın eski genel müdürü Hüseyin Aydın’ın ardından Anadolu Ajansı’nın (AA) eski genel müdürü Şenol Kazancı da Turkcell’e yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Maaşları net 56 bin lira.
8. Altı emekli amiral ve bir emekli general ifadeye çağrıldı
Ankara başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada altı emekli amiral ve bir emekli generali ifadeye çağırdı.
9. Genco Erkal’a cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma açıldığını duyurdu.
10. ‘Gidiş o gidiş’ soruşturması: Dört personel uzaklaştırıldı
Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt belediyesince 43 kişinin Almanya’ya gönderilmesiyle ilgili soruşturmada dört personel görevden uzaklaştırıldı.
11. ‘CHP’li vekile şantaj’la suçlanan beş kişiye dava
CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yaptığı öne sürülen beş kişiye dava açıldı.
12. Valilik, CHP’li belediye için bakanlıktan inceleme istedi
İstanbul valiliği, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve bazı belediye çalışanlarının incelemesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.
13. Erkan Oğur, ‘Hata etmiş olabilirim’ dedi: İçi cız etmiş, ‘Ne işim var diye’ düşünmüş
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına düzenleme yaptığı için gündeme oturan ve muhalif kesimden yoğun eleştiri alan müzisyen Erkan Oğur, “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” dedi.