Erkan Oğur, ‘Hata etmiş olabilirim’ dedi: İçi cız etmiş, ‘Ne işim var diye’ düşünmüş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına düzenleme yaptığı için gündeme oturan ve muhalif kesimden yoğun eleştiri alan müzisyen Erkan Oğur, “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” dedi.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’e konuşan Oğur, şarkıya düzenleme yapmadığını, ‘müzikle ilgili bir yaklaşımla, İbrahim Kalın’ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiği için’ birkaç arkadaşının ricası üzerine kopuzla eşlik ettiğini ifade etti.

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‘Ricacı oldu’

İbrahim Kalın’ın da kendisini arayarak ricacı olduğunu belirten Oğur, şöyle konuştu: “Kendisi de aradı, ricacı oldu. ‘Çalarsam mutlu olacağını’ söyledi. Ben de ‘Benim için bağlama çalıp halk müziği seven İbrahimsiniz. Tabii ki çalarım’ dedim. Ama çalan müzisyen arkadaşlar daha önce bilgiliydiler herhalde. Daha önce çalışma yapmışlar çünkü. Müzik hazırlanmış. Sağına soluna benim de bir şeyler çalmamı istediler. Ben de dokundum.”

‘Ne çaldığımı bile unuttum’

Projenin üstünden iki yıl geçtiğini, ‘ne çaldığımı bile unuttuğunu’ belirten müzisyen, şunları kaydetti: “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim.”

‘Saray müzisyeni oldu’ eleştirilere yanıt veren Oğur, “Saray’ın verdiği ödülü kabul etmemiştim, Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü’nü” dedi.

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‘Solcu ve devrimci’ biri olduğunu hatırlatan Oğur, şöyle devam etti: “Ben siyasetçi değilim. Müziğim siyaset üstüdür. Kendi felsefesini içerir. O da ses ve sessizlik oluşmaktadır. Şu an ses bölümündeyim. Bu demek değil ki ben apolitik birisiyim. Devrimci bir tarafım var. Tırnaklarımızla buraya geldik.”