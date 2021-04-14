Twitter’da ‘Erkan Oğur şoku’: Atlatabilen var mı; hiç oldun; AKP liyakati tutturdu…

Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına yardım ederek düzenlemesini yapması Twitter’da gündem oldu.

Fotoğraf: Facebook

Sözü ve müziği Kalın’a ait ‘Hiç oldum’ adlı şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi Youtube’dan izlenebiliyor.

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Kalın’ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek verdi.

Ancak bu işbirliği Twitter’da iktidar muhaliflerince hiç hoş karşılanmadı. İktidara yakın isimlerse Oğur’a destek verdi.

Oğur’a çok sert eleştiriler geldi; kimisi şarkının isminden yola çıkarak, “Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence” dedi, kimisi ‘Bülbülüm altın kafeste’ şarkısından yola çıakrak “Saray’ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş” diye çıkıştı.

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Erkan Oğur ne olursa olsun ruhunu şeytana satmayacak biri gibi gelirdi. Bayağı ruhsuz bir sanatçıymış da biz yanlış anlıyormuşuz meğer. — Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) April 13, 2021

Tepkimiz Erkan Oğur'un sanatına değil, kendisine. Yani Mihriban'ı yazdı diye A. Karakoç'u sevmek zorunda olmadığımız gibi Erkan Oğur iyi yorumcu diye onun siyasi konumlanışını da yok saymak zorunda değiliz.



Yanlış analoji kurup bi de linç minç diye koca koca laflar ediyorsunuz. https://t.co/X9kuB1v0Nm — Arif Mutlu (@OkumadanSonra) April 14, 2021

Erkan Oğur Grup Yorum'un Bakırköy'deki halk konserine de katılmıştı 2014'te.



O konserde yer alan Grup Yorum üyeleri İbrahim ve Helin, İbrahim Kalın'ın da ortağı olduğu iktidar tarafından düzmece suçlarla hedef alındı ve biz onları geçtiğimiz sene ölüm orucunda yitirdik. — mahirgra (@mahirgra) April 13, 2021

Uçarken gölgesi bu iktidardan yana düşen kuşun kanadıyla bile hasım olmuşuz biz, yazık ettin kariyerine Erkan Oğur. Bugün itibaren seni “Zeynebim” ile değil, bu kirli işbirliğinle anacağım ben. Shame on you. https://t.co/1EOFnIjcZ5 — Katre (@merdumgiris) April 13, 2021

Erkan Oğur gibi yıllarca ülkemizin müziğine büyük hizmetlerde bulunmuş bir müzik ustasını yalnızca tek bir eylemiyle yargılamak ne kadar doğru? Çok doğru. — İlker Kocael (@ilker_kocael) April 13, 2021

Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence — GANDALF🌈 (@jerrybidurlaaa) April 14, 2021

Erkan Oğur'u "Bir Ömürlük Misafir"imiz sanmıştık.

O Saray'ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş. https://t.co/FZo7cpntYS — Bülent Mumay (@bulentmumay) April 14, 2021

Kimi Twitter kullanıcısı iktidara yakınlaşan başka şarkıcılardan örnek verdi:

Yavuz Bingöl den sonra Erkan Oğur ağır oldu, hadi o kumar oynuyor borcu vardı sana ne oldu…#erkanogur pic.twitter.com/xdIZFNvyrn — Serdar🐞🐞 (@SerSerdar_) April 14, 2021

Erkan Oğur’un toplumun üstünde uzlaştığı nadir isimlerden birisi olduğunu hatırlatıp hayal kırıklığını dile getirenler de vardı.

Uzun yıllar boyunca Ekşi Sözlük'te üzerinde uzlaşı olan ve hakkında hiç olumsuz entry bulunmayan bir kişi söyleyin sorusunun cevabı Erkan Oğur olmuştu. Sabah girdim ortalık toz duman. İbrahim Kalın'a aranjörlük yapması nedeniyle Ekşi Sözlük'ün bir dönemi daha sona ermiş böylece. — Ümit Alan (@umitalan) April 14, 2021

‘Şoku’ atlatamayanlar oldu.

Erkan Oğur şokunu atlatabilen var mı? — yücel göktürk (@ycelgktrk) April 13, 2021

Kimisiyse ‘şoka girecek’ bir şey bulamadı.

olmalı. Erkan Oğur'un düzenleme yapmasına gelince. Ben olsam yapmazdım. Ama "şoka girecek" bir şey de göremedim. Adam müzisyen, şarkıyı sevmiş yapmıştır. Herkesten aynı duruşu beklemek bana acayip geliyor. Bu genişliğimin elbette sınırları var++ — Metin Solmaz (@metinsolmaz) April 14, 2021

Erkan Oğur'un (bazı solcular için bile) "AKP'nin entelektüeli" (breh breh!) İbrahim Kalın'a aranjörlük yapmasına şaşırmayanlardanım. Sabah'ın başarılı "öksecisi" Tuba Kalçık sayesinde popüler sanatçılarla ilgili beklentim artık çok mütevazı. Haftaya okur muyuz acaba röportajını? — Ayşe Hür (@HurAyse) April 13, 2021

Her konuda liyakate aykırı görevlendirmeler yapan AKP’nin bu defa ‘doğruyu bulduğunu’ savunanlar da çıktı.

Akp liyakatı bir tek Erkan Oğur da tutturdu. 🤣🤣 — Realist Aydın (@realist_yeni) April 14, 2021

İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" türküsünün düzenlemesini Erkan Oğur'a yaptırmış…

Dış politikadan ekonomiye, eğitimden güvenliğe hiçbir konuda liyakate başvurmayan saray, konu müzik olunca liyakat demiş! — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) April 14, 2021

İşbirliğini destekleyenler de vardı.

Hani müzik birleştiriciydi.. Hep bayık tüylenmiş kelimelerle donatılmış ahkam keserler !! Erkan Oğur İbrahim Kalın muhteşem bir eser yaptılar . Ellerindeki tek enstrümanları nefretleri olan muhallebi solcularına da detone detone vahlamak düştü :)) Kardeşlik kazanacak 😏 — Esra Elönü (@elonue) April 14, 2021

Müziğimizin en özgün yorumcularından Erkan Oğur, İbrahim Kalın'la ortak bir çalışma yaptı diye linç ediliyor.

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Bu ülkede kamplaşmanın ne kadar zıvanadan çıkabileceğinin göstergesi bu.

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Laik yobazlık, yobazlığın en şiddetli türü!

Yazılan yorumlar iğrenç gerçekten! — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) April 14, 2021

Erkan Oğur, @ikalin1 'ın bir bestesini düzenlemiş. Oğur'a "Vaaay, sen de mi?" deniliyor, linç ediliyor. Ayıptır yahu.



İmar düzenlemesinden bahsetmiyoruz; türkü düzenlemesinden bahsediyoruz.



Adam "çalmıyor"; kabul edelim ki iyi çalıyor. Hele perdesiz gitarı bi' çalışı var ki.. pic.twitter.com/XlxWNPsCGA — Fikri Akyüz (@fikriakyuz99) April 14, 2021

ömrü boyunca uğraşsa, erkan oğur'un kopuzundan bir tek anlamlı tını çıkaramayacak insanlar, erkan oğur linçliyor sabahtan beri. cemal süreya'nın, attila ilhan'ın, yaşar kemal'in, neşet ertaş'ın en büyük şansı, bu neslin eline düşmemesidir. kadir kıymet bilmez bir nesil. — abdullah naci (@abdullahnaci) April 14, 2021

Erkan Oğur ve İbrahim Kalın gibi iki kıymetli isim ortak bir esere imza atmışlar. Fakat bu ülkede, maalesef, güzel olan ve kardeşlik duygumuzu pekiştiren her şeyi karalamaya çalışan bir güruh var. Ne yapılacaksa, onlara rağmen yapılacaktır. — İbrahim Tenekeci (@ibrahimtenekeci) April 14, 2021

Güzel insan @ikalin1'ın yeni bestesine düzenlemeyi değerli üstad Erkan Oğur yapmış. Hayırlı uğurlu olsun.

Sanatın minicik bir tınısı, diğer her türlü nahoş gürültüye galebe çalar. pic.twitter.com/EUoxksorZL — Hasan Kaçan (@hetenketenabi) April 14, 2021

İkide bir “sanatın birleştirici gücü”nden dem vuranların Erkan Oğur ile @ikalin1 ın ortak çalışması “Hiç Oldum” türküsü üzerinden kamplaştırma kampanyası başlatmaları kabul edilemez

Hakiki sanat ayırmaz, birleştirir. “Dünya güzeldir ama bir şairin gözüyle daha güzel olur”(Goethe) — mustafarmagan (@mustafarmagan) April 14, 2021

Sürekli kutuplaştırmadan şikayet edip dostluktan, kardeşlikten bahsedenler Erkan Oğur gibi değerli bir ismi İbrahim Kalın ile çalıştı diye linç ediyor. Dostluk, kardeşlik sadece onlarla aynı düşünüyorsan var. — Şeyma Sayar (@sheymasa) April 14, 2021

Erkan Oğur’a 128 milyar doları hatırlatanlar da vardı.

Şu anda Erkan Oğur'a soracak tek bir sorum var: 128 milyar dolara ne oldu? — Pink Cadillac (@berjerkoltuktan) April 14, 2021

Erkan Oğur’la ilgili şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 tweet atıldı.

Hala Erkan Oğur etkisindeyim..

Merhumu çok severdik… pic.twitter.com/NOM8u4YfGI — Mahabko (@mahabko) April 14, 2021

Erkan Oğur'un İbrahim Kalın'a bestesini verip aranjörlük yapmasında problem görmüyorum. Erkan Oğur'u hali hazırda zihninizde konumlandırdığınız yerde problem görüyorum. — Cem Windmill (@CemWindmill) April 14, 2021

Erkan Oğur Grup Yorum'un Bakırköy'deki halk konserine de katılmıştı 2014'te.



O konserde yer alan Grup Yorum üyeleri İbrahim ve Helin, İbrahim Kalın'ın da ortağı olduğu iktidar tarafından düzmece suçlarla hedef alındı ve biz onları geçtiğimiz sene ölüm orucunda yitirdik. — mahirgra (@mahirgra) April 13, 2021

Erdoğan'ı eleştirdiği için konserini iptal ettikleri Erkan Oğur, işlerine gelince kardeşleri oldu. pic.twitter.com/DjaAWmiETl — Dışardaki (@devinicon) April 14, 2021

Erkan Oğur Saray baş türkücüsü olmuş. — Son Feci Yönetmen (@pekermehmethan) April 14, 2021

Yazıp yazıp sildim.. öfkem de kırgınlığım da çok büyük. Çaldığın sazdan, söylediğin türküden de utanmamışsın, ben sana ne diyeyim Erkan abi? Ne verdiler de reddedemedin? Neyin eksikti de hayır diyemedin? Aşk olsun sana, aşk olsun.. — selcuk (@mselcukdonmez) April 13, 2021

Hangi ülkede yaşıyorsun sen? Bilmez misin? Görmez misin? Farkında değil misin?



Sessiz kalmalara hele yan yana durmalara tahammülümüz kalmamış. Anlamak zor olmasa gerek.. gayet insani bir duygu.. liberaller anlayamaz🤭



Erkan Oğur — Ilgın (@Ilgn_dr) April 14, 2021

Erkan Oğur inandığının aksini yapıyor. Sufi bir müslüman olarak herkesin gönlüne bir noktada dokunmuş biri zulme ortak olanla ortak iş yapmaz. — Berk Tulgar (@Obrktlgr) April 14, 2021