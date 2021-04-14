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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da ‘Erkan Oğur şoku’: Atlatabilen var mı; hiç oldun; AKP liyakati tutturdu…

Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına yardım ederek düzenlemesini yapması Twitter’da gündem oldu.

Fotoğraf: Facebook

Sözü ve müziği Kalın’a ait ‘Hiç oldum’ adlı şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi Youtube’dan izlenebiliyor.

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Kalın’ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek verdi.

Ancak bu işbirliği Twitter’da iktidar muhaliflerince hiç hoş karşılanmadı. İktidara yakın isimlerse Oğur’a destek verdi.

Oğur’a çok sert eleştiriler geldi; kimisi şarkının isminden yola çıkarak, “Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence” dedi, kimisi ‘Bülbülüm altın kafeste’ şarkısından yola çıakrak “Saray’ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş” diye çıkıştı.

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Kimi Twitter kullanıcısı iktidara yakınlaşan başka şarkıcılardan örnek verdi:

Erkan Oğur’un toplumun üstünde uzlaştığı nadir isimlerden birisi olduğunu hatırlatıp hayal kırıklığını dile getirenler de vardı.

‘Şoku’ atlatamayanlar oldu.

Kimisiyse ‘şoka girecek’ bir şey bulamadı.

Her konuda liyakate aykırı görevlendirmeler yapan AKP’nin bu defa ‘doğruyu bulduğunu’ savunanlar da çıktı.

İşbirliğini destekleyenler de vardı.

Erkan Oğur’a 128 milyar doları hatırlatanlar da vardı.

Erkan Oğur’la ilgili şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 tweet atıldı.

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