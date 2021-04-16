Özkök, Erkan Oğur’u eleştiren ‘kafa’yı anlayamayınca ‘yuh’ çekmekle yetindi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la işbirliğini eleştiren ‘kafa’yı anlayamayınca ‘yuh’ çekti.

Oğur’un Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısını düzenlemesi ve icrasında yer alması Twitter’da gündem olmuştu. Destekleyenler kadar eleştirenler de vardı.

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"Erkan Oğur siyaset değil sanat yaptı, abartmayın" sözleri benim aklıma bilimum insan hakları ihlaline "siyaset değil bilim yaptığı" için bir bilim insanı tarafsızlığıyla sessiz kalma soğukkanlılığını gösterebilen hukuk hocalarımızı getiriyor. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) April 14, 2021

erkan oğur'un yaptığı şeyi savunabiliyorsanız yavuz bingöl'ün, orhan gencebay'ın yaptıklarına niye kızıyorsunuz ki? nasıl bir fark var arada? — fatih yaşlı (@fatih_yasli) April 14, 2021

Kimse peygamber değil, insanüstü değil, yaptığı bir hatada da eleştiriden muaf değil. Erkan Abi’nin yanlış yaptığını düşünen, ya da bu yanlışı ondan beklemediği için hayal kırıklığına uğrayıp “yanlış yapmıştır” diye tepkisini veren insanlar da linççi değil, kusura bakmayın. — aylin aslım (@AylinAsLIM) April 14, 2021

Özkök ise bugünkü köşesinde Oğur’u eleştirenleri hedef aldı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Önceki gün benim açımdan iki sevindirici gelişme vardı…

Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.

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İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.

Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor…

Nitekim İbrahim Kalın’ın “devlet üslubu” da hep sanatla olan ilgisini yansıttı.

Klibi büyük keyifle izledim.

Yönetmen Kemal Başbuğ iyi bir iş çıkarmış.

En az onun kadar hoşuma giden bir şey de İbrahim Kalın’ın bu klipte Erkan Oğur’la birlikte söylemesi…

Türkiye’de gitarın hiç şüphesiz en büyüğüdür Erkan Oğur…

Ama o ne…

Kendine muhalif diyen bazı insanlar Erkan Oğur’a demedik laf bırakmamış…

“Sen nasıl Külliye’nin bir adamı ile çalıp söylersin…”

Yuhh yahu….

Hakikaten yuh…

Ne diyeyim ben bu kafaya…

Yahu arkadaş… Bu ülkede birlikte söyleyeceğimiz bir tek şarkı bile kalmadı mı artık…

Mahalleleri, mekânları, gazeteleri, televizyonları böldük…

Şarkılarımızı da mı böleceğiz yani…”

Sözü ve müziği Kalın’a ait ‘Hiç oldum’ adlı şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi Youtube’dan izlenebiliyor.

Kalın’ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek veriyor.