Misilleme: Rusya, ABD’li 10 diplomatı sınırdışı ediyor

Rusya, ABD’li 10 diplomatı sınırdışı edeceğini duyurdu.

ABD, ‘siber saldırılar ve diğer düşmanca eylemler’ gerekçesiyle 10 Rus istihbarat görevlisini sınırdışı etme, Rusya’ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’ye karşı alınan kararlar aktarıldı.

Buna göre, ‘mütekabiliyet gereği’ ABD’li 10 diplomat sınırdışı edilecek ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD’li diplomatların sayısı yılda 10’a düşürülecek.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Rusya Çalışma Yasası çerçevesinde, ABD’nin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşları çalıştırma uygulaması durdurulacak.

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Karar gereği, ‘ABD’nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya’da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi’ nedeniyle iki ülke arasında 1992’de imzalanan ‘Açık Kara’ Mutabakat Zaptı feshedildi.

Ayrıca, ABD başkanlığı ve devlet kurumlarının kontrolündeki vakıf ve derneklerin Rusya’daki faaliyetleri durdurulacak.

Sekiz ABD’liye giriş yasağı

ABD’nin 2 Mart’ta bazı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, sekiz Amerikan vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Bunların arasında, ABD Adalet Bakanı Merrick Brian Garland, Hapishaneler Federal Bürosu Direktörü Michael D. Carvajal, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Nicholas Mayorkas’ın yanı sıra ABD’nin Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Susan Elizabeth Rice, FBI Direktörü Christopher Asher Wray, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Danica Haines, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Eski CIA Direktörü Robert James Woolsey bulunuyor.

‘Gerilimin tırmanmasından kaçınmak istiyoruz’

ABD’nin, Rusya’ya karşı ‘düşmanca’ eylemlerde bulunduğu ve ikili ilişkileri bozmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Washington, yeni jeopolitik gerçeklerde tek taraflı dayatmalara yer olmadığı gerçeğine katlanmak istemiyor” dendi.

ABD’ye ‘sağduyu çağrısı’ yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Aksi taktirde Rusya’da ABD’nin temsilciklerinde çalışan sayısı 300’e düşürülecek. Bu, bizim tercihimiz değil. ABD’yle gerilimin tırmanmasından kaçınmak istiyoruz. İkili ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki yolları bulmak için Amerikan tarafıyla sakin ve profesyonel diyaloğa hazırız. Ancak gerçek farklı. Washington’dan duyduğumuz şeyleri, pratikte farklı görüyoruz. Hiçbir yaptırım dalgasının cezasız kalacağından şüphe olmasın.”