Son 24 saat: 63 bin 82 vaka, 289 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 63 bin 82 Covid-19 vakası kayda geçerken 289 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39’a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 591 bin 550’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 320’ye çıktı.

Bir günde 320 bin 78 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 915, iyileşenlerin sayısı da 56 bin 510. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 205.