Valilik, CHP’li belediye için bakanlıktan inceleme istedi

İstanbul valiliği, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve bazı belediye çalışanlarının incelemesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

Fotoğraf: Youtube/EmlakWebTv

DHA’nın haberine göre, Ataşehir ilçesindeki İçerenköy Mahallesi’nde yaşayan Ş.D., valiliğe şikayet dilekçesi göndererek, belediyenin bir inşaatta imar yolsuzluğuna karıştığını öne sürdü.

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Valiliğin hazırladığı ön inceleme raporunda, inşaat şirketinin projeye uymadığını belirledi. Rapor üzerine, vali Ali Yerlikaya imzasıyla bakanlığa dilekçe gönderildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu parselde imar planına göre 954,84 metrekare fazla emsal kullandırılması ve mahallinde yapılan incelemede 2’nci blokta proje aykırı olarak açık balkon şeklinde belirtilen alanların kısmen kapalı alan haline getirildiği anlaşıldığından, İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Ön İnceleme Yaptırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir.”

Valiliğe inşaatı şikayet eden Ş.D.’nin avukatı Hülya Yüksel, ‘yolsuzluktan dolayı müvekkilinin mağdur olduğunu’ belirterek “Mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığı’na ve cumhuriyet başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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Ataşehir Belediyesi açıklama yapmadı.