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Yaramazlara biraz batar!

Kıyat bileğindeki elektronik kelepçeye isyan etti: Beynime hiçbir güç kelepçe takamaz

Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiriden ötürü gözaltına alınıp salıverilen 14 emekli amiral arasındaki Atilla Kıyat, adli kontrol gereği bileğine takılan elektronik kelepçeye isyan etti: “Hiçbir gücün kelepçe takamayacağı beynimin onuru bana ait.”

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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10 amiral gözaltına alınmış, dördü de daha sonra gidip ifade vermiş, tümü savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimlikçe salıverilmişti.

Son olarak bugün Ankara başsavcılığı, altı emekli amiral ve bir emekli generali daha ifadeye çağırmış, evlerinde arama yapılmıştı.

14 amiral arasındaki emekli koramiral Atilla Kıyat, devre arkadaşlarının WhatsApp grubundan bir mesaj paylaştı.

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Mesaj şöyle: “12 yılı amiral olarak, 43 yıl üniformamı şerefle taşıdım. Kıbrıs gazisiyim. Bugün elektronik kelepçe takılan bacağımın utancı bana ait değil. 80 yaşıma kadar kelepçe takılamayan ve ölünceye kadar da hiçbir gücün kelepçe takamayacağı beynimin onuru ise bana ait.”

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