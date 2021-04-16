Kaftancıoğlu, ‘Mahir Ünal’a gelsin’ deyip ‘128 milyar dolar’ videosu paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “128 milyar dolar nerede” sorusuna “128 milyar lira nerede” diye karşılık veren AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’a videoyla gönderme yaptı.

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. İstanbul dahil birçok kentte CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri indirilmişti.

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AKP’li Ünal, dün Twitter hesabındaki paylaşımında salgın dönemindeki harcamalardan bahsederken, “128 milyar TL nerede diye soranlara gelsin” ifadesini kullanmıştı. Tablolarda yalnızca 60 milyar liranın nereye harcandığına dair döküm yer alıyordu. Ünal daha sonra söz konusu ifadeyi silerek tabloları yeniden paylaşmıştı.

Kaftancıoğlu, Ünal’ın paylaşımını düzeltmesi üzerine, Twitter hesabından gönderme yaptı. “Herkese ama özellikle Mahir Ünal’a gelsin” diye yazan CHP’li yönetici, bir de video paylaştı.