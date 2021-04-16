Aşı üretiminde tek sorun patent değil

İlaç firması Abdi İbrahim, birçok yabancı firmanın Türkiye’de aşı üretmek istediğini bildirdi. Yerli aşı çalışmalarıyla bilinen Koçak Farma patent sorunu çözülürse, mevcut ruhsat almış bir aşıyı üretmeye hazır.

Fotoğraf: AA

Uluslararası kamuoyunda salgınla daha iyi mücadele edilmesi için Covid-19 aşılarında patentlerin serbest bırakılması düşüncesi ağırlık kazanıyor.

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Bunun tek başına yeterli olmayacağını söyleyen ilaç sektöründen uzmanlar, teknoloji transferi de yapılması gerektiğini vurguluyor. Bazı yerli firmalarsa, patent sorunu çözülürse yurt dışında geliştirilen aşıları Türkiye’de üretmeye başlamaya hazır.

‘O kadar basit değil’

Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Altyapı ve finansman olarak aşı üretmeye hazırız” dedi.

Üretim için BioNTech’le görüşme halinde olan şirketin yöneticisi şöyle konuştu: “Aşının formülünü geliştiren şirketlerin patent diye bir sorunu yok. Zaten ürettirmek istiyorlar ama kimsenin bunun detaylarıyla uğraşacak vakti yok. Az önce bir Çin firmasıyla görüştüm. Fransızlarla ve Hindistan ile de görüşüyorum. Herkes burada aşı ürettirmek istiyor. Patenti bende kalsın diyen yok ama iş o kadar basit değil.”

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Teknoloji transferi

Aşı üretme ruhsatı olan şirketlerden Türk İlaç’ın yönetim kurulu başkanı Berat Battal da “Formülü bilmek yetmez, teknoloji transferi gerekiyor” dedi.

Battal şöyle devam etti: “Onaylanmış teknoloji transferi olmayan bir şirketin bir aşıyı üretmesi mümkün değil. Bu, bürokratik ya da ticari bir mesele değil; bu bilimsel bir sorun.”

‘Üretmeye hazırız’

Kendi Covid-19 aşısını geliştiren ve 17 yerli aşı çalışması arasında en ileri aşamadaki Erciyes Üniversitesi aşısının da üreticisi konumundaki Koçak Farma’nın CEO’su Hakan Koçak ise aşı üretimiyle ilgili tüm hazırlıkları yerine getirdiklerini belirterek, patentlerin açılmasının haklı bir talep olarak gördüğünü anlattı.

Dünyada aşı tedarikinde zorlukların yaşandığı bir ortamda patentlerin açılmasının üretimi artıracağını dile getiren Koçak, bu olursa hemen mevcut ruhsat almış bir aşıyı üretmeye hazır olduklarını ifade etti.