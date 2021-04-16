Yoğun bakımların durumu: Boşalan yatak hemen doluyor

Covid-19 vaka sayılarındaki çarpıcı artış, ölüm sayılarına da yansıyor. Hayatını kaybedenlerin son anlarını geçirdiği yoğun bakım servislerindeki tablo karamsar. Ankara ve Antalya’dan sağlık çalışanları, yoğun bakımlarında yer kalmadığını anlattı.

Fotoğraflar: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre salgının başladığı Mart 2020’den bugüne 4 milyonun üzerine kişi hastalığa yakalanırken, 35 bin 31 kişi hayatını kaybetti. Dün itibariyle ağır hasta sayısı 3 bin 80. Ağır hastaların tüm yükünü ise yoğun bakımlar çekiyor.

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Ankara’daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beş yoğun bakım var. Kapasiteleri neredeyse tamamen dolu. Bir ünitede ise hiç boş yatak yok.

Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Erkan Dayanır’a göre “Vakalar hızlı bir şekilde arttı” demek bile durumu anlatmıyor: “Vakalar patlamış durumda.”

Son bir ay öncesinde ‘ortalığın daha sakin olduğunu’, o dönem yatakların üçte ikisinde dolduğunu belirten doktor, şimdiki durumu “Boşalan bir yatak hemen doluyor” sözleriyle anlattı.

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Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Covid Yoğun Bakımı’nda da durum farklı değil.

Hastanede normalde iki Covid-19 yoğun bakımı vardı. Ancak üçüncü ünitenin de devreye girmesi gündemde. Çünkü iki yoğun bakımdaki 24 yataktan biri bile boş değil.

Covid Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Melike Cengiz, kendileri için en sevindirici olayın, hiçbir personelin hayatını kaybetmemesi olduğunu ifade etti.

Profesör, ekibinin ‘tek tesellisi’nin ise yoğun bakımda tedavi edilerek evlerine yolcu edilen hastalar olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Melike Cengiz’in verdiği bilgiye göre önceleri 60’lı yaşlarda hastalar yoğun bakıma girerken, artık 30’lu, 40’lı, 50’li yaşlarda hastalara rastlanıyor. Hayatını kaybeden bir hasta ise henüz 23 yaşındaymış. Tüm ekip oturup ağlamış.

Prof. Dr. Melike Cengiz, hastalığın süresinin de uzadığını aktardı. Önceden hastalar bir-iki haftada iyileşme gösterebilirken, artık bu süre bir aya kadar uzayabiliyormuş.

Profesör, ilk olarak yüz ve burundan oksijen verildiğini, ileri derecede solunum güçlüğü çeken hastalara ise akciğere uzanan bir entübasyon tüpü yerleştirildiğini dile getirdi. Bu hastalar, entübe edildikten sonra ağrı duymasından diye uyutuluyor.

Her ne kadar farklı kentlerde olsalar da her iki profesörün önerisi ortak: Maskenizi çıkarmayın, sosyal mesafenizi koruyun ve en önemlisi aşı olun…