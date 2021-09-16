Akşam Postası / 16 Eylül 2021

3’üncü doz sonrası antikor araştırması: BioNTech ve Sinovac arasındaki büyük fark

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı sonrası yapılan antikor çalışması sonucu Sinovac ve BioNtech aşıları arasında büyük fark olduğu tespit edildi.

Alara çayında üç HES projesi iptal: Emsal olabilir

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Antalya’da Alara çayı üzerine yapılması planlanan HES projelerinden üçü iptal edildi.

IIF, Merkez’in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlamasını bekliyor. IIF’nin yıl sonuna kadar beklentisi ise ilave 150 baz puanlık indirim daha.

Ozon tabakasındaki delik, Antarktika’dan daha büyük boyuta ulaştı

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Bilim insanlarının tahminlerine göre Güney Kutbu üzerine denk gelen ozon tabakasındaki delik, Antarktika’nın yüzölçümünden daha büyük bir boyuta ulaştı.

HDP’li Paylan: ‘Millet ittifakı’nın parçası olmak istemiyoruz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ‘millet ittifakı’nın parçası olmak istemediklerini ifade ederek, “Bizim yolumuz üçüncü yoldur” dedi.

Türkiye 50 milyon doz almıştı: DSÖ, Rus aşısında onay sürecini askıya aldı

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Rus aşısı Sputnik V’nin onay sürecini üretimdeki ihlaller nedeniyle askıya aldığı ortaya çıktı.

Hidrobiyolog Artüz: Marmara’yı kirleterek bu işi uluslararası bir platforma taşıyoruz

Fotoğraf: Prof. Dr. Mustafa Sarı

Marmara Denizi’ndeki kirlilikten etkilenen balıkların taşıdığı hastalıkların Cebelitarık’a kadar gidebileceğini belirten hidrobiyolog Levent Artüz, “Biz Marmara Denizi’ni kirletmekle, bunu da aşırı hale getirmekle bu işi zaten uluslararası bir platforma taşıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: İki yıl içinde bütün sığınmacıları göndereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Türkiye’deki sığınmacıları en geç iki yıl içinde ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

Konut fiyat artışı yine enflasyonun üzerinde

Türkiye’de konut fiyatlarının enflasyonun üzerindeki artış serisi devam ediyor. Temmuzda konut fiyatları yıllık bazda yüzde 31,05, aylık bazda yüzde 2,77 oranında yükseldi.

Ezhel, Hrant Dink için söyledi: Mayrig

Ünlü rapçi Ezhel’in 2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink için yazdığı ‘Mayrig (Ana)’ şarkısı dün ilk kez usta kalem için düzenlenen ödül töreninde dinleyiciyle buluştu.

Halden tezgaha: Balık fiyatlarında değişim

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Balık mevsimi başladı. Sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da hal ve tezgah fiyatı arasında hatrı sayılır bir fark var. Fark hamside iki katını geçiyor.

ABD, Britanya ve Avustralya’dan ‘Çin’e mesaj’ gibi anlaşma

ABD, Britanya ve Avustralya, Hint Okyanusuyla Pasifik Okyanusu arasındaki geniş coğrafyada güvenliği sağlamak için üçlü bir işbirliği mekanizması oluşturdu. İşbirliği kapsamında silahlı gücü hızla artan Çin’e karşı Avustralya’ya nükleer tahriğe sahip denizaltı verilmesi planlanıyor.

TFF başkanı: Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yolları ayırdıkları Şenol Güneş’in, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadığını söyledi.

MHP’li belediye başkanı, ‘Kürdistan’ yazılı şapkaları yaktırdı

Trabzon’da Irak’taki seçim için üretilen şapkalar, üzerinde ‘Kürdistan’ yazısı bulunduğu gerekçesiyle MHP’li belediye başkanı tarafından yaktırıldı.

Haftanın filmleri: Anthony Hopkins’in Oscar’lı yapımı ‘Baba’ izleyiciyle buluşuyor

Fotoğraf: sharmillfilms

Türkiye’deki sinema solanlarında bu hafta ikisi yerli dokuz film vizyona girecek. ‘En İyi Erkek Oyuncu‘ ve ‘En İyi Uyarlama Senaryo‘ olmak üzere iki dalda Oscar ödülü alan ‘Baba‘ haftanın en dikkat çeken yapımı.

Guinness Rekorlar Kitabı 2022 çıktı: En ilginç ‘enler’

Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2022 edisyonu çıktı: En uzun kulaklı köpek, en kısa vücut geliştirmeci, en hızlı yenilebilir araç…