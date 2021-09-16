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Yaramazlara biraz batar!

MB’nin net rezervi eksi 39 milyar dolar

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 120 milyar doları aştı. Swap hariç net rezerv ise eksi 39,2 milyar dolar.

Fotoğraf: AA

MB’nin toplam rezervleri 2016 yılından beri ilk kez 120 milyar doların üzerine çıktı. Son beş aylık süreçte brüt rezervdeki artış ise 32,3 milyar doları buldu.


MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

Rezerv artışı büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geldi.

Bankanın brüt rezervlerinde belirgin artışlar yaşansa da kendine ait döviz rezervleri ise hala eksi 39,2 milyar dolarda.  

Önümüzdeki dönemde MB’nin brüt rezervini artıracak iki kalem var.

Son zorunlu karşılık düzenlemesiyle bankaların MB’de tuttuğu döviz tutarının 3,4 milyar dolar artarak 65 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor.

Ayrıca Güney Kore’yle ağustosta yapılan swap anlaşması da henüz hesaplara girmiş değil.

Swap anlaşmasında, iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor. Türkiye’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor.

Bu iki kalemle toplam rezervin 125,5 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

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