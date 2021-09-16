Halden tezgaha: Balık fiyatlarında değişim

Balık mevsimi başladı. Sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da hal ve tezgah fiyatı arasında hatrı sayılır bir fark var. Fark hamside iki katını geçiyor.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Balık Hali’nde hamsi 15 liraya alıcı bulurken, tezgahta fiyatı 35 liraya kadar çıkabiliyor.
Palamutun tanesi halde, ortalama 15-20 lirayken, tezgahta 25-35 liraya kadar yükseliyor. Mezgitteki değişim de bazı yerlerde yüzde 50’yi bulabiliyor.
Bazı balıkların satış fiyatları şöyle:
|Hal
|Tezgah
|Hamsi
|15
|25-35
|İstavrit
|20-25
|25-35
|Tekir-barbun
|40-50
|40-60
|Mezgit
|20-25
|25-35
|Palamut
|15-20
|25-35