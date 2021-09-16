Halden tezgaha: Balık fiyatlarında değişim

Balık mevsimi başladı. Sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da hal ve tezgah fiyatı arasında hatrı sayılır bir fark var. Fark hamside iki katını geçiyor.

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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Balık Hali’nde hamsi 15 liraya alıcı bulurken, tezgahta fiyatı 35 liraya kadar çıkabiliyor.

Palamutun tanesi halde, ortalama 15-20 lirayken, tezgahta 25-35 liraya kadar yükseliyor. Mezgitteki değişim de bazı yerlerde yüzde 50’yi bulabiliyor.

Bazı balıkların satış fiyatları şöyle: