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Yaramazlara biraz batar!

Halden tezgaha: Balık fiyatlarında değişim

Balık mevsimi başladı. Sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da hal ve tezgah fiyatı arasında hatrı sayılır bir fark var. Fark hamside iki katını geçiyor.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Balık Hali’nde hamsi 15 liraya alıcı bulurken, tezgahta fiyatı 35 liraya kadar çıkabiliyor.


Palamutun tanesi halde, ortalama 15-20 lirayken, tezgahta 25-35 liraya kadar yükseliyor. Mezgitteki değişim de bazı yerlerde yüzde 50’yi bulabiliyor.

Bazı balıkların satış fiyatları şöyle:

HalTezgah
Hamsi1525-35
İstavrit20-2525-35
Tekir-barbun40-5040-60
Mezgit20-2525-35
Palamut15-2025-35

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