Öğrencisini taciz ettiğini anlatan Celal Şengör’e tepki yağdı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde jeoloji profesörü Celal Şengör’ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video gündem oldu. Şengör’e tepki yağdı.
Zoom toplantısından bir kesit olduğu anlaşılan videoda Şengör, öğrencisine sinirlendiği için ‘eteğini kaldırıp tokat attığını’ ifade ediyor.
Öğrencisinin taciz karşısında ‘dehşete düştüğünü’ belirten Şengör daha sonra, “Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı” diye konuşuyor.
Jeoloji profesörünün bu ifadeleri Twitter’da gündem oldu. Birçok kullanıcı tepki gösterdi.