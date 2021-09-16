Öğrencisini taciz ettiğini anlatan Celal Şengör’e tepki yağdı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde jeoloji profesörü Celal Şengör’ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video gündem oldu. Şengör’e tepki yağdı.

Zoom toplantısından bir kesit olduğu anlaşılan videoda Şengör, öğrencisine sinirlendiği için ‘eteğini kaldırıp tokat attığını’ ifade ediyor.

Öğrencisinin taciz karşısında ‘dehşete düştüğünü’ belirten Şengör daha sonra, “Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı” diye konuşuyor.

Jeoloji profesörünün bu ifadeleri Twitter’da gündem oldu. Birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Öğrencisini nasıl taciz ettiğini pişkin pişkin anlatan, İTÜ’de akademisyen olan Celal Şengör’ü teşhir ediyoruz!



Bizleri “terbiye” ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz.



Kadın+lar susmayacak! pic.twitter.com/YntGDZEeuf — İTÜ Kadın+ Dayanışması (@itukadin) September 16, 2021

Normalleştirmeyeceğiz, susmayacağız, ifşa edeceğiz. Ne İTÜ'de ne başka yerde taciz, tecavüz, şiddet istiyoruz! Kazanacağız, özgür olacağız. https://t.co/1XxscWy3G6 — Emine Özkan (@emineozkaan) September 16, 2021

terbiye saplaginin sadece popodan atilinca ise yarayacagini sanan( terbiye adi altinda tacizde ve siddette bulunan) ulkenin bas ustunde tuttugu “bilim adami”. asagida “yaninda buyudugu kizi gibi gordugu ogrencisi o” diyerek olayi normallestirem diger hasta kesimi bulabilirsiniz https://t.co/yIuLfSE0Si — ahbebelin (@peliinkalkan) September 16, 2021

Marifetmiş gibi pişkin pişkin gülerek cinsel taciz ve şiddet uyguladığını anlatan bir akademisyen, sırf ünlü diye cezasız kalmamalı.

Gülerek anlatması çok midemi bulandırdı.

Celal Şengör ve benzerleri akademide olmamalı! https://t.co/hg0wF7EGO5 — M. İrem Afşin 🐞❤️💜🏳️‍🌈 (@iremafsin) September 16, 2021

yaptığı tacizi nasıl güle güle normal bir şey gibi anlatıyor iğrençsiniz https://t.co/YfAeisdsmu — waffle (@laufeysonnibal) September 16, 2021

Celal Şengör 9 ay önce katıldığı bir yayında, öğrencisini taciz ettiğini pişkin pişkin anlattı. #CelalŞengör ü ihbar ediyoruz. Bu yapılan kabul edilemez. Ne şartlarda olursa olsun bu kabul edilemez. Ve bu normal bir şeymiş gibi yansıtılamaz! Şuraya bak ya. Rezillik diz boyu.. pic.twitter.com/j0B1NEreEp — mühendisyen (@muhendisyenn) September 16, 2021