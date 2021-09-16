TTB’ye göre kızamık ve çocuk felci riski arttı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Covid-19 sürecinde kızamık aşılarının toplumsal bağışıklık oluşturacak düzeyde yapılamadığına dikkat çekerken, çocuk felcinin dışarıdan ülkeye ithali konusunda önlemlerin alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Fotoğraf: TTB

Covid-19 pandemisinin hastanelerde ve sağlık emekçilerinde yarattığı yükle birlikte dünyada, 2020’de 23 milyon çocuk rutin hizmetlerdeki bağışıklık hizmetlerinden yararlanamadı. 2021’de bu sayının daha da yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de de aynı durum yaşanırken, pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okullarda, 2020-2021 eğitim yılında birinci sınıflar aşılanamadı. TTB’ye göre önceki benzer yaş gruplarının ne kadarının aşılanabildiği ise açık değil.

Temmuz 2020’de yapılan değişiklikle okul çocuklarına yapılan kızamık aşısı zamanı 48 aya çekildi ve konuyla ilgili aile hekimlerine görev verildi.

‘Hastalığa duyarlı gruplar oluştu’

TTB verilerine göre Türkiye’de kızamık aşısının ikinci doz oranları, toplum bağışıklığı için önerilen düzeyin altında. Kızamık için toplum bağışıklığı göstergeleri (yüzde 95 ve üstünde aşılama oranlarına erişilebilen il sayıları) birinci doz için 42, ikinci doz için yalnızca dokuz. Bu oranları yorumlayan TTB aşı grubu, Türkiye’de kızamık hastalığının endemik olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti.

‘Çocuk felci ithali riskine dikkat’

Diğer yandan TTB, ‘Polio’ yani çocuk felci için toplum bağışıklığı göstergelerini ise ”DaBT-IPV üçüncü doz ile yüzde 95 ve 90 ve üstünde aşılama oranına erişilebilen il sayıları sırasıyla 66 ve 77’dir” diye bildirdi. İlk doz aşılamaların bilinmediğine dikkat çeken TTB, dışarıdan çocuk felcinin ülkeye giriş ve dolaşımını engellenmesinde bu durumun önemine vurgu yaptı.

TTB, konuya dair önerileri ise şöyle sıraladı:

Kızamık

Okul çocuklarında kızamık aşılaması durumu gözden geçirilmeli, eksik aşılılar aşılanmalıdır.

Uzun zamandır çatışmalı bir bölge olan ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlandığı Afganistan’dan gelen düzensiz göçmen topluluklarında altı aydan 14 yaşa dek tüm çocuklar- önceki aşılanma durumuna bakılmaksızın- kızamık aşısıyla aşılanmalıdır.

Polio