TFF başkanı: Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yolları ayırdıkları Şenol Güneş’in, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadığını söyledi.

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Güneş yönetimindeki milli takım, EURO 2020’de puan bile alamayarak şampiyonaya veda etmişti. Aynı kötü gidişat dünya kupası elemelerinde de sürmüş, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından kendisine yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları üzerine Güneş’in “Göreve getirmek için yalvardılar” sözleri tartışmaya neden olmuştu.

TFF 10 Eylül’de ‘Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiğini‘ duyurmuştu.

Dünya’dan Vahap Munyar’a konuşan TFF Başkanı Özdemir, Güneş’in tartışmaya neden olan tazminatı konusunda “Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile” ifadelerini kullandı.

Munyar’ın aktardığına göre ısrarı üzerine Özdemir şu yanıtı verdi: “Şenol Hoca ‘Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür‘ dedi.”

Özdemir, millli takım için Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile görüşmelerin sürdüğünü, henüz net bir şey söylecek durumda olmadığını belirtti.