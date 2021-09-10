Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, EURO 2020’de puan bile alamayarak şampiyonaya veda etmişti.

Aynı kötü gidişat dünya kupası elemelerinde de sürüyordu. Güneş’in 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından kendisine yönelik eleştiriler üzerine sarf ettiği “Göreve getirmek için yalvardılar” şeklindeki sözleri tartışmalara neden olmuştu.

Güneş’in, ‘Türkiye’de şeytani bir düzen var’ sözleriyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen ve yorumcu Rıdvan Dilmen’i hedef aldığı öne sürülmüştü.

Hollanda maçının devre arasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için ‘Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler’ demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!” diye yazan Düzen ise istifa ettiğini duyurmuştu.

TFF: Karşılıklı olarak anlaşıldı

TFF’den yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz” dendi.

Türkiye’yi dünya 3’üncülüğüne taşımıştı

Eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59’u resmi, 23’ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş ile 2002 Dünya Futbol Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olmuştu.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.