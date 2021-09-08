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Yaramazlara biraz batar!

Ersin Düzen TFF’den istifa ettiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen dün oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’le ilgili paylaşımının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Düzen 6-1 mağlubiyetle biten Hollanda maçının devre arasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için ‘Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler’ demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!” diye yazmıştı.


Bugün adı TT listesine giren Düzen federasyondaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Düzen ayrılığını şu ifadelerle duyurudu: “Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum.”

Öte yandan Düzen’in Güneş’le ilgili istifa çağrısı imalı dünkü paylaşımını da paylaşımlarının en başında tuttuğu görüldü.

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