2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri: Türkiye, Hollanda’ya 6-1 yenildi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda’ya 6-1 yenildi.

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Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç’in önünde liderliğe yükseldi.

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim’de İstanbul’da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya’ya konuk olacak.

Üç oyuncu Norveç maçında yok

A Milli Takım’ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

Bu üç oyuncu, Türkiye’nin 8 Ekim’de sahasında Norveç ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Şenol Güneş’e tepki

Hollanda’nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine milli takım taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş’e tepki gösterdi.

Taraftarlar uzun süre, “Şenol Güneş istifa” diye tezahürat etti.

Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz’a da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıklayarak tepki gösterdi.

Türkiye 31 yıl sonra beş farkla yenilgi aldı

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı beş farkla kaybetti.

Türkiye, 17 Ekim 1990’da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.