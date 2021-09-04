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Yaramazlara biraz batar!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye, Cebelitarık’ı 3-0 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

Gruptaki üçüncü galibiyetini alan milli takım puanını 11’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise beşinci maçlar sonunda da puanla tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç’in de 10’ar puanı bulunuyor.


İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede milli takıma galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman’dan geldi.

Ay-yıldızı ekip Enes Ünal’la da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül’de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

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