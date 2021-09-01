2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye, Karadağ’la 2-2 berabere kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye, G Grubu’ndaki dördüncü maçında Karadağ’la 2-2 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA

Elemelerin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla başladı.

Milli takımın gollerini 9’uncu dakikada Cengiz Ünder ve 30’uncu dakikada Yusuf Yazıcı atarken, Karadağ’ın golleri 40’ıncı dakikada Marusic ve 90+7’nci dakikada Radunovic’ten geldi.

Ay-yıldızlı ekibin grubundaki diğer karşılaşmalarda Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Letonya ise sahasında Cebelitarık’ı 3-1 mağlup etti.

A Grubu’nda Portekiz, sahasında İrlanda’yı 2-1 yendi. Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei’yi geride bırakarak ‘milli formayla en çok gol atan oyuncu’ rekorunu kırdı.

D Grubu’nda oynanan maçta son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, sahasında Bosna Hersek’le 1-1 berabere kaldı.

AA’nın aktardığına göre elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Azerbaycan: 2-1

Portekiz-İrlanda: 2-1

D Grubu:

Kazakistan-Ukrayna: 2-2

Fransa-Bosna Hersek: 1-1

F Grubu

Danimarka-İskoçya: 2-0

Faroe Adaları-İsrail: 0-4

G Grubu:

Norveç-Hollanda: 1-1

Türkiye-Karadağ: 2-2

Letonya-Cebelitarık: 3-1

H Grubu

Slovenya-Slovakya: 1-1

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Malta-Kıbrıs Cumhuriyeti: 3-0