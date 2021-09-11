Güneş: Bu takımın hala şansı var; bu şansı da ben yarattım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ‘karşılıklı yolların ayrılması’ kararı aldıkları açıklanan Şenol Güneş günlerdir hakkında yapılan tartışmalara yanıt verdi.

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Güneş yönetimindeki milli takım, EURO 2020’de puan bile alamayarak şampiyonaya veda etmişti.

Aynı kötü gidişat dünya kupası elemelerinde de sürüyordu. Güneş’in 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından kendisine yönelik eleştiriler üzerine demesi “Göreve getirmek için yalvardılar” tartışmaya neden olmuştu.

TFF’den dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.”

Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmesi öncesi Güneş’le “Samimi biçimde içini döktü” diye nitelendirdiği konuşmasını yazdı.

Güneş’in açıklamlarından önce çıkanlar şöyle:

*Gitseniz “Kaçtı gitti mi diyecekler, başaramadı da mı gitti” diyecekler yoksa “Bana ne ne yaparsanız yapın mı dedi” diyecekler.

*Önce niye gideceğim ona karar verelim. Gittim, tamam geldi bir arkadaş ve başarısız oldu; ne olacak? Bu takımın hala şansı var. Bu şansı da ben yarattım. Eğer suçluysam o 11 puanı da ben aldım.

*Ben futbolun bu derin sorunlarını konuşunca adam diyor ki “Mazeret uyduruyorsun.” Hayır ben zaten başarısızlığı kabul ediyorum eldeki kadroyla. Ama ben bu kadroyla Hollanda ve Norveç’i yendiğimde demedim ki çok iyi iş yaptım. O gün de demedim, bugün de demiyorum. O gün de, bugün de neyi eksik yaptığımı yaşıyorum, söylüyorum.

*Bundan bir ay önce de ben giderdim. Aynı şeyi söyledim, bir tablo yapıyorum. Bu tabloyu yaparken bana yarısında diyorsun ki “Sen yapamadın git buradan.” İyi tamam, yapamadım, belki boyayı döktüm, belki yanlış bir şey yaptım ama düzelteceğim. Ayrıca yeni gelen ne yapacak? Aynı tabloyu o mu yapacak? Tablo onun mu olacak yani? En azından başarısızlığı ona mal edersin.

‘Yalvarma’ meselesi

*Gelelim şu yalvarma meselesine… Diyorlar ki; “Şenol Güneş ya özür dilemeli ya derhal istifa etmeli.” Niye? “Bana yalvardılar” dediğim için. Ben kime dedim “Yalvardılar” diye, bunu sorulan bir soruya cevap olarak söyledim. Eğer öyle almazsan başka manaya çekersin.

‘Konu tazminat değil’

*Konu tazminat değil ki. Böyle bir şey konuşmadık ki. Rakamlar üzerinden yazıldığı zaman sanki ben pazarlık yapıyormuşum gibi bir hava yaratılıyor. Bu çok çirkin bir şey.

*En sinirlendiğim konu, maalesef beni buradan vurmaya çalışıyorlar, ben de işte buna çok sinirleniyorum. Bunu Sadri bey (Şener) çıkardı, Trabzon’da onunla da konuştum. Dedim “Sana borcum var mı?” Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar.

*Hep diyorum kolayı var benim mukavelem var, ne aldığım belli, şartlar belli. Daha önce de yaşadım ben bunları. Eğer böyle bakacaksak benim 2002 yılındaki federasyondan bile alacağım var. Benim birçok kulüpte alacaklarım var. Beni bilenlerin bunları özellikle konuşmasına kızıyorum. Bilerek bunları yazmak haksızlık.

*Gazetecilerden biri diyor ki, 15 milyon lira, diğeri diyor ki 30 milyon lira, bir öteki diyor 52 milyon lira… Kardeşim nereden çıkardın bunu? Varsa ve bilmiyorsan da sorarsın oraya. Tazminat dediğin şey yazılan bir şeydir.