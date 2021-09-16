3’üncü doz sonrası antikor araştırması: BioNTech ve Sinovac arasındaki büyük fark

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı sonrası yapılan antikor çalışması sonucu Sinovac ve BioNtech aşıları arasında büyük fark olduğu tespit edildi.

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AA’ın haberine göre bir süredir devam eden araştırmayla iki doz CoronaVac (Sinovac) aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyelerinin dört ay sonra düştüğünü belirten Prof Dr. Hotar buna karşılık yüzde 89’unda halen yeterli düzeyde olduğunun tespit edildiğine işaret etti.

Üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinde yüksek artışlar saptandığını ifade eden rektör şu bilgileri paylaştı: “Üçüncü doz aşı sonrası gerek CoronaVac gerekse BioNTech sonrası sağlık çalışanlarının yüzde 100’ünde antikor düzeyinin arttığı ve yeterli düzeye eriştiği saptandı. Sağlık personelimizden üçüncü doz aşısını CoronaVac olarak yaptıranlarda aşıdan en az yedi gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat, BioNtech olanlarda ise 106 kat arttığı tespit edildi. Katılımcılardan üçüncü doz aşısı BioNtech olanlar değerlendirildiğinde antikor düzeylerinin zaman içinde düştüğü ancak halen var olan antikor düzeylerinin yeterli olduğu saptandı. Aşıdan sonra yüzde 100 artıp belli bir süreden sonra düştüğü ama halen yeterli düzeyi koruduğu görüldü. İki doz aşı yaptıranların yüzde dördü hastalığa yakalandı. Üçüncü doz aşı yaptıran 293 kişiden sadece bir kişi hastalığa yakalandı. Ama hepsi hafif semptomlarla atlattı.”

‘Spekülasyonu yok etmiş oluyor’

Çalışmanın yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi halk sağlığı anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Kılıç ise dünyada iki doz inaktif aşıdan sonra bir doz mRNA aşısına yönelik antikor sonucu veren ilk araştırmalardan birini yaptıklarına dikkati çekti.

Prof. Dr. Kılıç, araştırmanın aşı hakkındaki çeşitli spekülasyonları yok ettiğini anlattı: “Şöyle bir spekülasyon vardı, ‘İki doz CoronaVac aşılarının hiçbir etkisi yok. Mutlaka herkese sıfırdan iki doz BioNtech yapalım‘ Bu araştırma, bunun doğru olmadığını gösteriyor. Daha önce yapılan aşıların bir yararı olduğunu, üçüncü doz, sadece tek bir doz mRNA aşısıyla bile çok yüksek miktarda antikor oluştuğunu gösteriyor. Dolayısıyla o spekülasyonu yok etmiş oluyor. Şu anki verilere göre iki doz inaktif aşı yapılanlara bir doz BioNtech aşısı yeterli. Aralık ayında tekrar ölçüm yapacağız. Antikor düzeyleri düşecektir. Ama belli bir düzeyin üzerinde kaldığı sürece bir sorun yaratmayacaktır.”