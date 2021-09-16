Alara çayında üç HES projesi iptal: Emsal olabilir

Antalya’da Alara çayı üzerine yapılması planlanan HES projelerinden üçü iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Gündoğmuş ilçesinde Uçansu şelalesinin kaynağını da oluşturan çayda yedisi dere, biri de baraj tipi olmak üzere sekiz HES projesi bulunuyordu.

Projelerin de planlandığı bölge, Resmi Gazete’de 5 Haziran’da yayınlanan kararla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi.

Bunun üzerine altı köyden 700 kişi, ‘Hayat 1.1’, ‘Hayat 1.2’ ve ‘Hayat 2’ HES ve regülatör projelerinin iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Başvuru sonrası proje süreci durduruldu.

Köylüler bunun ardından, regülatör gölünün yerleşim alanlarını, köy camisi, balık çiftliği, Büyükköprü ve köy yollarını su altında bırakacağı, projelerin konutlara zarar vereceğini ve insanların yaşamını olumsuz etkileyeceğini belirterek ÇED raporunun tamamen iptalini istedi.

Başvuruda, Resmi Gazete’deki karara da atıf yapıldı.

İptal edildi

Köylülerin başvurusunu değerlendiren bakanlık, 31 Ağustos’taki kararıyla üç HES projesini iptal etti.

Kararda, şöyle dendi: “Antalya ili Gündoğmuş ilçesi Kayabükü Mahallesi civarında Alara Çayı üzerinde Hayatsu Enerji Üretim şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Hayat 1-2 Regülatörü ve HES faaliyet alanının bir kısmının 5 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen Uçansu Şelalesi Kesin Korunacak Hassas Alan içerisinde kaldığı tespit edildiğinden söz konusu projeye ait ÇED süreci 31 Ağustos 2021 tarihli yazımızla sonlandırılmıştır.”

Örnek olabilir

Kararı değerlendiren avukat Münip Ermiş, şunları söyledi: “Bu kararla tümüyle ÇED süreci iptal edildi ve artık Alara Çayı üzerinde hiçbir şekilde HES projesi yapılamaz. Nehir üzerinde HES için diğer başka başvurular da varsa onların da iptali gerekiyor ve süreç bunu gösteriyor. Alara Çayı üzerindeki HES konusuyla ilgili endişeler artık bu kararla tamamen bitti. Zaten bu karar bir anlamıyla mahkeme kararlarının da teyidi anlamını taşıyor.”