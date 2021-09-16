Son 24 saat: 28 bin 118 vaka, 262 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 118 vaka, 262 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 343 bin 142 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 249 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28 bin 118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama bir hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, ikinci doz aşınızı olarak da, iki hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz.”