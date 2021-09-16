Haftalık vaka sayıları: En çok artan ve azalan kentler hangileri?

TOKİ, İzmir depreminde ağır hasar gören ve yıkılan evler için yeni binalar inşa ediyor. Evlerin yapıldığı bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yedi proje alanı olarak belirlendi. Deprem günü devletin üst kademesinden birçok isim depremzedelere her koşulda yaraları sarma sözü vermişti. Ancak sözler tutulmadı. Sözler tutulmadığı gibi bir de vatandaşlara borç senetleri imzalatıldı. Borcun ne kadar olduğunu ise ne imzalayanlar ne de imzalatanlar biliyor. Üstelik imzayla beraber vatandaşların tapuları da hazineye devredildi.