Haftalık vaka sayıları: En çok artan ve azalan kentler hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerde 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarını duyurdu.
Koca, Twitter hesabından 4-10 Eylül haftasında kentlerde kaç vaka olduğunu gösteren haritayı paylaştı.
Buna göre 100 bin nüfus için İstanbul’da 183, Ankara’da 282, İzmir’de ise 43 vaka görüldü.
Trabzon, Sivas, Konya, Rize, Kilis, Malatya, Elazığ, Bayburt, Kayseri, Bingöl, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum’daki vaka yoğunluğu dikkat çekti.
Sağlık bakanının paylaştığı bir diğer tablo ise vaka sayısında en çok artış görülen kentlerdi.
Kilis, Erzincan ve Malatya, orantısal olarak en çok artış kaydeden iller olarak dikkat çekti.