Diyanet’ten ‘zorunlu Kur’an kursu’ açıklaması: Amaç ikame sayılması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik planına ilişkin açıklama yaptı: “Burada amaçlanan, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.”

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Diyanet’in 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştireceği ortaya çıkmıştı.

Başkanlığın açıklamasında, raporda yer alan ifadelerin, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur’an kurslarının getirilmesi” şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığı öne sürülerek şunlar kaydedildi: “Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır. Burada amaçlanan, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.”