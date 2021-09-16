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Yaramazlara biraz batar!

Fitch’ten ‘dolarizasyon’ uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bankaların aktif kalitesinin güçlü olmasına rağmen negatif reel mevduat faizi, enflasyon baskısı ve TL’ye düşük güvenden dolayı dolarizasyonun daha da artabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 238 milyar 118 milyon dolarla geçen hafta rekor kırmıştı.


Yıllık enflasyon ise ağustosta yüzde 19,25’e yükselerek politika faizini aşmış ve bu oran üzerinden getiriler negatif bölgeye girmişti.

Fitch, sorunlu kredilerdeki sınıflandırmanın üçüncü çeyrek sonuna uzatılması, yeniden yapılandırmalar ve güçlü kredi tahsilatlarının Türk bankalarının aktif kalitesini desteklemeye devam ettiğine, ancak enflasyonist baskılar ve liraya olan düşük güvenin dolarizasyonu artırabileceğine dikkat çekti.

Fitch’in dün yayınlanan raporunda takipteki kredi oranlarının tarihi düşük seviyede kalmasının da en azından kısa vadede risk maliyetini desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Raporda ayrıca, mart ayında Merkez Bankası başkanının görev değişimi sonrasında gerilimli piyasa şartlarına rağmen, çoğu bankanın nisan-mayıs 2021 döneminde sendikasyon kredilerini çevirdikleri veya artırdıklarının altı çizildi ve eklendi: “Bu durum bankaların fonlama piyasalarına, 2020 ilk yarıya göre daha yüksek maliyetle olsa da erişme kabiliyetleri olduğunu teyit etti.”

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