Peker, Soylu’ya Sezgin Baran Korkmaz’ı sordu; tarih verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında birkaç soru yönelterek “1 Ekimi bekle” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atan örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyor.

Peker, Twitter paylaşımında Soylu’ya seslenerek şunları kaydetti: “Habertürk programına katılıp Kolombiya’dan İzmir limanına gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanmasıyla ilgili Covid’den dolayı uçuşlar kapalıydı, bu yüzden polis yollayamadık demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti. Hala ses yok.

Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan süslü sülü; kesin cezaevine gireceksin. 1 Ekimi bekle.

Sezgin Baran Korkmaz, İçişleri Bakanlığı’na senin yanına gelmeden önce Mübariz’in eski oteli Edition’da Mehmet Ağar ve senin kirli işlerini halleden İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Ataş’la buluşup neler konuştular? (Kesin Yüce Divan’lıksın.)

Eski il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Bey, Ömer Faruk Ataş’ı il dışına yollamıştı. Mustafa Bey İstanbul’dan tayin olunca Ömer Faruk Ataşı hemen neden İstanbul’a geri getirdin? Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışında Ömer Faruk Ataş’ın çok ilgisi var (1 Ekimi bekle).”

Ne olmuştu?

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açmıştı. Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında Türkiye’nin iade talebinin kabul edildiğini duyurmuştu.