MHP’li belediye başkanı, ‘Kürdistan’ yazılı şapkaları yaktırdı

Trabzon’da Irak’taki seçim için üretilen şapkalar, üzerinde ‘Kürdistan’ yazısı bulunduğu gerekçesiyle MHP’li belediye başkanı tarafından yaktırıldı.

(Fotoğraflar: Taka gazetesi) Yaktırılan şapkalardan biri.

Irak’ta ekim ayında yapılması beklenen seçime Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (KBY) bazı Kürt partiler ‘Kürdistan Koalisyonu’ adıyla girecek.

Koalisyon, seçim öncesi, Şalpazarı ilçesindeki Anadolu Şapka isimli firmaya şapka siparişi verildi. Şapkaların üzerine ‘Kürdistan Koalisyonu’ yazısı ve logosu ile KBY bayrağı da işlendi.

MHP’li ilçe belediye başkanı Refik Kurukız ise yanına zabıtaları da alarak işletmeye gitti. Kurukız, şapkaları işletmenin önünde yaktırdı.

‘Yasal yollardan ihraç’

Firma sahibi Ömer Özdemir, Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, yaşananlara tepki gösterdi.

Özdemir şunları yazdı: “Bu firmanın sahibiyim. Irak bölge yönetiminin önümüzdeki günlerde kendi bölgelerinde yapacakları seçim sürecinde kullanılacak, ihraç edilmek üzere şapka siparişi gelmiştir. Bu siparişler Türkiye Cumhuriyeti devletinin izin verdiği çerçevede yasal yollardan ihraç edilmek suretiyle üretimine başlamış bulunmaktaydık. Bu üretim hem bölgemizde yaşayan bizimle çalışan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmakta hem de devletimize döviz girdisi olarak fayda sağlamaktadır.

Zabıtalara yaktırmış

Şalpazarı belediye başkanımızın bugün (dün) yapmış olduğu ziyarette Irak için ürettiğimiz şapkaları görmüş ve bizlere ‘Bu şapkalar yasalara aykırı mı’ sorusunu sormadan, herhangi bir kolluk kuvvetinden yardım istemeden oracıkta şapkaların yasalara aykırı olduğuna ilişkin kanaat getirmiş ve belediye zabıtaları maharetiyle ve nezaretinde şapkalarımızı çevre komşularımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önünde hunharca yakmak suretiyle ciddi bir maddi zarara yol açmıştır.

‘Yargısız infaz’

Ancak maddi zarardan çok bölge halkı önünde yargısız infaz yapmak suretiyle şahsımı, tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızı vicdanları yaralayacak ve izah edilmesi zor bir durumda bırakmıştır.

Bu olay özelinde bizler bölgede çok zor durumda kalmış ve hatta bu nahoş olay yaşanırken bölge halkı tarafından linç girişimine bile maruz kalabilirdik. Can güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. Şu anda bile bu durumdayız. Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş bu bölgenin bir evladı olarak bölgemize yatırım yapmış namuslu şerefli bir esnafız. Bütün bu yanlış uygulama maalesef Şalpazarı belediye başkanımızın böyle bir uygulamaya hakkı olmamasına rağmen, bu çirkin ve nahoş olayın gerçekleşmesinde baş aktör olarak belirmiştir. Maddi zarar her zaman karşılanır ancak oluşan itibar kaybı geriye çok zor gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli ve vatansever bir evladı olarak bu yanlışın derhal doğruyla buluşabilmesi için yetkililerden ivedilikle yardım bekler, bu nahoş olayın biran önce doğruyla buluşmasını talep etmekteyim.

BİZLER VATANINI SEVEN VE VATANI İÇİN ÇALIŞAN BİREYLERİZ. VATANIMIZA ZARARI DOKUNACAK HİÇ BİR OLAYIN İÇİNDE OLMAYIZ.”