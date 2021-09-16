Türkiye 50 milyon doz almıştı: DSÖ, Rus aşısında onay sürecini askıya aldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Rus aşısı Sputnik V’nin onay sürecini üretimdeki ihlaller nedeniyle askıya aldığı ortaya çıktı.

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Rus aşısı için Türkiye de 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, “Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz” demişti. Ancak bu açıklamaların ardından aylar geçmesine karşın söz konusu aşı kullanıma henüz sokulmuş değil.

Reuters, geçen ay Sputnik V aşısı üretimine dair klinik deney verilerinin paylaşılmaması sebebiyle, aşının Avrupa Birliği’ndeki (AB) ‘onay sürecinin uzayabileceğini’ bildirmişti.

DSÖ’nün bölgesel bir kolu olan Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nün basın toplantısında konuşan Direktör Yardımcısı Jarbas Barbosa, mayıs ayında Rusya’da yapılan DSÖ denetimi sırasında bir dizi üretim ihlalinin ortaya çıkmasının ardından Rusya’nın acil kullanma onayının askıya alındığını söyledi. DSÖ, önümüzdeki günlerde bir fabrikada daha inceleme yapacak.

DSÖ daha önce Rusya’nın Ufa kentindeki Pharmstandard aşı üretim fabrikasında birden fazla ihlal tespit edildiğini bildirmişti. Bunun ardından üretim tesisi, gerekli önlemlerin alınarak endişelerin giderildiğini bildirmişti.

Moscow Times’a konuşan bazı bilim insanları, üretim sürecindeki ihlallerin aşının kalitesini tehlikeye atabileceğini söyledi.