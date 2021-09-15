Rus aşısı bilmeceye döndü: Bakanlık hala sessiz, neden kullanılmadığı belli değil

AYŞEGÜL KASAP

Türkiye’ye getirildiği söylenen 400 bin doz Rus aşısı Sputnik V’nin akıbeti bilinmiyor. Söz konusu aşılar kullanıma sokulmadı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anlaşmayı imzaladık” diyerek ‘müjdelediği’ 50 milyon doz Sputnik V aşısı ise açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala ortada yok.

Fotoğraf: Reuters

Diken’in ulaştığı Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkeye getirildiği söylenen 400 bin doz aşının neden hala kullanılmadığı ve 50 milyon doz aşının ne zaman geleceği yönündeki soruları yanıtlamadı.

Rus aşının 400 bin dozluk ilk sevkiyatı 15 Haziran’da Türkiye’ye ulaşmıştı. Haziran sonuna kadar teslim edilen miktarın 30 milyon doza ulaşması, ilk partinin de iki haftalık analizden sonra kullanılması bekleniyordu.

50 milyon doz aşıysa Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına göre altı ay içinde Türkiye’ye teslim edilecekti. Koca bu açıklamayı nisan ayında yapmıştı, altı ay geçti ancak aşılar hala yok.

‘Sağlık Bakanlığı’nın tasarrufunda’

Aşının Türkiye’de üretileceği de açıklanmıştı. Türk ilaç firması CinnaGen, Sputnik V’in Türkiye’deki tüm haklarını alan Viscoran firmasıyla, aşıyı Türkiye’de üretmek için teknoloji transferi anlaşmasının imzalandığını ve gerekli sertifikaların alındığını nisan ayında duyurmuştu.

Viscoran firmasından konuştuğumuz bir yetkili, 400 bin doz aşı hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi. Neden kullanılmadığı konusunda ise “Sağlık Bakanlığı’nın tasarrufunda” yanıtını veren yetkili, aşı üretimin ‘sorunsuz şekilde devam ettiğini’ söyledi. Türkiye’de kullanıma sunulacağı tarih hakkındaysa bir bilgi veremedi. Yetkili sorularımız karşısında daha detaylı bilgi için genel müdüre yönlendirdi. Ancak genel müdür de açıklama yapmaktan kaçındı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Diken’e 400 bin doz aşının neden hala kullanıma sokulmadığına dair görüşlerini şöyle açıkladı: “İkinci dozlar gelmediği için aşı kullanılamıyor. Bu aşıda birinci ve ikinci dozlarda iki farklı vektör kullanılıyor. Bu nedenle ikisi bir arada olmadan kullanılamıyor. Aradan aylar geçti ikinci parti hala gelmedi.”

Rusya’nın açıklamasına göre bir doz Sputnik V 10 dolar (84,45 Türk Lirası). 50 milyon doz aşının toplam fiyatı yarım milyar dolara (4 milyon 222 bin 367 TL) denk geliyor.