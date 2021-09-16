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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: İki yıl içinde bütün sığınmacıları göndereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Türkiye’deki sığınmacıları en geç iki yıl içinde ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

Türkiye’ye İran sınırından giren göçmenler. (Fotoğraf: Reuters)

CHP lideri, Kırklareli’nde düzenlenen ‘Muhtarlar ve Kanaat önderleri Buluşması’nda şöyle konuştu: “Ne diyorlardı? ’24 saatte Emevi Camii’nde namaz kılacağız’ diyorlardı. Resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gayri resmi rakamlara göre 5 milyon, 6 milyon. Ve Afganistan’dan insanlar İran coğrafyasını aşarak bizim sınırlarımız geçiyorlar ve geliyorlar. Diyorlar ki ‘Para verilirse daha fazla alacağız.’ Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? Vatandaştan mı izin aldın?


‘İki yıl içinde göndereceğiz’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu millete sözüm sözdür en geç iki yıl içinde bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim, kararlıyım. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların bir kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağız. Onları kendi ülkelerine can ve mal güvenliklerini sağlayarak göndereceğiz. İstihdam da yaratacağız onlara.”

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CHP lideri, “Kendi topraklarımızda kendi evlatlarımız iş bulalım. Efendim diyorlar ki onlar olmazsa sanayi batıyormuş. Ne demek yani? Aklı evvel cümleye bakın. Değiştireceğiz bunları” dedi.

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