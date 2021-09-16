Ankara’da yoğun bakımdaki 10 hastadan dokuzunun aşısı tam değil

Ankara İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, aşılama oranının yaş küçüldükçe azaldığını belirtirken, hayatını kaybedenleri örnek göstererek gebelere Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

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Kentte salgınla mücadeleden bahseden Akelma, Ankara’da yetişkinlerin yüzde 87’sine ilk, yüzde 70’ine de ikinci doz aşı uygulandığını belirtti.

İl sağlık müdürü, yetişkin nüfusta hedefin yüzde 100 olduğunu ifade ederken, 12 yaş üstü herkesin aşılanmasının hızlandırılmasının gerektiğini kaydetti.

Akelma, “Vatandaşlarımıza çağrımız, mevcut aşı potansiyelimiz günlük 140 bin civarında. Bunun yaklaşık 30-40 binin kullanıyoruz. Yüzde 30-40’ını bile değil” dedi.

30 yaş altında aşılama oranı düşüyor

İl sağlık müdürünün açıklamasından satır başları şöyle:

* Gençlerimiz gelecek. Ankara’ya gelecek olanlar gelmeden lütfen memleketinizde aşınıza başlayın. “Önce aşıya, sonra kampüse” diyoruz. Bu bizim için çok önemli. Aşılama artmadığı müddetçe biz bu işin üzerinden gelemeyeceğiz. 15-30 yaş grubunda aşılama oranımız ilk dozda yüzde 65 oranında. 60 yaş üstü aşılamamız çok iyi, yüzde 90 üzerinde. Ama 30 yaşın altında aşılama düşüyor. Burada da artışı görmeye başladık.

* Okulların açılmasıyla birlikte arttı ve üniversitelerle birlikte de artacak. Burada yaş büyüdükçe aşı artıyor. Üniversitelerin açılmasıyla insan hareketliliği artacak. Bu nedenle vaka sayılarında bir artış öngörüyoruz. Bir ay öncesine göre vaka sayılarımızda bir artış oldu. Dört haftadır vaka sayılarımız dalgalanıyor. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen sayıya göre sayımız 150 ile 240 arasında değişiyor.

Hastane sorunu yok

* Geçen sene Covid-19 dışında hastane başvurularımız azalmıştı. Şu anda her iki tarafta da ihtiyacımız oluşuyor. Son bir ay içinde vakalarımız belli bir plato çizse de hastanedeki yatış oranlarımızda aşırı değil ama kontrollü bir artış var. Sürekli hastanede, yoğun bakımda artışlar var. Burada ihtiyaç oldukça bizler de hastanelerdeki Covid-19 kapasitelerini artırıyoruz.

* Şu anda yoğun bakım bekleyen, servise yatışı bekleyen hastalarımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Mevcut kapasitemiz, talep ve artışa uygun. Ankara’daki bütün servis yatakları açısından doluluğumuz yüzde 55, yoğun bakım yatakları açısından yüzde 70 doluluğumuz var. Covid-19 servislerimiz sabit değil ihtiyaca göre değiştirebiliriz; şu anda doluluk oranı yüzde 60. Vaka sayılarımızın artmaması lazım artık.

‘Gevşeklik gösteriyoruz’

* Alanım çocuk hekimliği. Çocuk hastalıklarının sonbaharla başlayıp kışın devam eden üst solunum yolu enfeksiyonları olur, ‘nezle’, ‘grip’ diye tabir edilen. Geçen sene biz nezle, grip falan görmedik. Neden? Çünkü maskeler takıldı, mesafelere dikkat edildi, corona virüse karşı aldığınız önlemler diğer viral enfeksiyonların ortaya çıkmasını engelledi ama bu sene arttığını görüyoruz.

* Önlemlerde başarılı olamıyoruz ve gevşeklik gösteriyoruz. İnsanlarımız bıkmış, yılmış olabilir. Salgın ve salgınla mücadele ciddi bir olay. Kararlılık ve ciddiyet gerektirir. Biz bu kararlılığı ne kadar iyi gösterirsek sonuçlarımız da hep beraber iyi olacak. Önlemlere ve aşıya devam. Covid-19 aşısı olan kişilerin mevsimsel influenza aşısını da olması gerekir. İkisi ayrı aşılar. Şu an henüz başlamadı ülkemizde grip aşısı. Olması gereken grup grip aşısı olması gerekir.

* Son dönemde yoğun bakımda yatan hastalara bakıldığında, yüzde 90’ına yakınının aşısının tam değildi. Bunların içinde gençlerin ağırlığını arttı. Diğer grup da gebeler. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle 12 gebe, anne ölümü var. İçimizi yakan durumlar bunlar. Bu anneler genç anneler. Hepsi ya gebelik dönemine ait ya da gebelikten sonraki 42 günlük dönemdeki ölümleri kapsıyor. Bunların içinde beşi Ankara’da ikamet ediyor, yedisi çevre illerden bize sevk edilen hastalarımızdan oluşuyor. Bu 12 hastaya baktığımızda hepsi aşısız grup.

Hamilelere aşı önerisi

* Mutlaka hamilelerin aşı olması gerekir. Ağır bir tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Gebelerin aşılanması konusunda tereddütleri, karasızlığı olanların mutlaka karar verip aşı olması gerekiyor. Gebelerin aşı olmasının bebeğine herhangi bir zararı yok. Tam tersine gebeler aşı olduğu zaman ortaya çıkan antikorlar bunların bazılarında plasenta aracılığıyla bebeğine geçip bebeğin erken döneminde bebeği koruyucu dahi olabilir, tam tersine faydalı olur. Herhangi bir sakınca yok. Bu konuda yeterince bilimsel verimiz mevcut. Aşımızı olalım. Anne ölümlerinin olması acı bir durum. Ortada bir bebek oluyor, bazen bebek de kaybedilebiliyor. Bütün bunlar zor bir durum hem aile hem bizim için.