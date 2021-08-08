Profesör: Serviste ve yoğun bakımda yatanların yüzde 95’i aşısız

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, aşının ağır Covid-19’u önlemedeki etkisine dikkat çekerek “Servise yatanların da yoğun bakımlara yatanların da yüzde 95’i aşısız” dedi.

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Türkiye’de birinci doz 41 milyon 682 bin 97, ikinci doz 28 milyon 678 bin 592, üçüncü doz 5 milyon 496 bin 567 olmak üzere toplam 75 milyon 857 bin 256 doz aşı uygulandı.

Hürriyet’e konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Cinel, aşının yoğun bakıma yatışlara etkisini geçmiş dönemle kıyaslayarak şöyle anlattı: “Şu anda 4’üncü pikteyiz. Diğer piklerden farklı olarak delta varyantı ile karşı karşıyayız. Deltadaki sayıları ikinci, üçüncü pikle kıyasladığımızda, hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar daha az. Bunun en önemli nedeni de aşı. Şu anda vaka sayısı 25 binken, daha fazla yoğun bakım hastası olması lazımdı. Ama sayı yaklaşık 600-700 civarı. 2’nci pikte 33 bin vaka varken hasta sayısı 6 binlerdeydi. 3’üncü pikte ise 65 yaş üstünü aşıladığımız için toplam hasta sayısı 60 bin olmasına rağmen ağır hasta sayımız 3 bin 500 olmuştu. Fakat şurası çok net. Servise yatanların da yoğun bakımlara yatanların da yüzde 95’i aşısız.”

Aşıyla toplumsal bağışıklığın henüz sağlanamadığına dikkat çeken profesör “Fakat aşıladığımız kadarıyla bile bize fayda getiriyor ve daha az hasta yoğun bakıma ve servislere yatıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığından izin aldıklarını belirten Prof. Dr. Cinel Türkiye genedilnde yoğun bakım ve servislerde aşılı-aşısız oranlarını çıkaracaklarını söyledi.

Prof. Dr. Cinel ‘aşısız‘ kavramına da açıklık getirdi: “Kişi aşı hiç olmamış, ya iki doz aşı olmuş ama üzerinden beş-altı ay geçmiş koruyuculuğu bitmiş ya da iki doz aşı olmuş ama üzerinden 15 gün geçmeden hastalığa yakalanmışlar.”