Uzmanlardan aşı vurgusu: Gebe kayıpları ve yeni doğanlarda vakalar üç kat arttı

İstanbul’daki Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi doğum kliniği şefi ve yoğun bakım uzmanı servislerdeki vaka artışı konusunda uyardı.

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Pandeminin başından beri on binlerce Covid-19 hastasının tedavi edildiği, Türkiye’nin en büyük pandemi merkezlerinden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nin kadın doğum kliniği şefi Prof. Dr. Niyazi Tuğ ve yeni doğan yoğun bakım uzmanı Dr. Şenay Coşkun, bu dalgada gebe kayıplarının ve yeni doğan yoğun bakım yatışlarının arttığına dikkat çekerek, aşılanmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Prof. Dr. Tuğ, “Son dalgada gebelerimizde hastalık daha şiddetli geçiyor. Yoğun bakıma daha çok gebe hastamız gelmeye başladı. Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız. Kayıplarımız üç kat arttı. Gebelerin muhakkak aşı yaptırması gerekiyor. Aşıların hiçbirisi canlı aşı değil, o nedenle anne ve bebek açısından oldukça güvenli” dedi.

Delta varyantın etkisinin şiddetli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tuğ, gebelerin herhangi bir süreçte aşı olabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel manada organogenez periyodunun sonrasında (organların oluştuğu ilk dört-sekiz haftadan sonra) yapılmasında teorik bir avantaj var. Ama aşılanma ondan önceki periyoda denk geldiyse de gebeliğin sonlandırılması endikasyonu bulunmuyor.”

Profesör gebelikte Covid-19 komplikasyon riski artırdığı konusunda da uyardı: “Son bir haftadır günlük Covid gebe başvuru sayımız günlük 15-20’yi buluyor ortalama. Düşükten tutun, gebelik zehirlenmesine, erken doğuma, Covid bunların hepsinin riskini daha da yükseltiyor.”

‘Bebekler aşısız aile bireylerinden kapıyor’

Yeni doğan yoğun bakım uzmanı Dr. Coşkun ise haziran ve temmuz aylarında vakalarda belirgin bir düşüş olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Ama ağustostan itibaren vaka sayımız üç kat arttı. Bebeklerin yüzde 70’i aşılı olmayan aile bireylerinden hastalığı kapıyor. Bunu gözlemledik. Onun dışında tespit ettiğimiz bir diğer önemli sorun, pozitif gelen bebeklerimizin yüzde 60’ı varyantlı. Yani Alfa, Delta varyantı. Bu da yatış süresinin uzamasına neden oluyor. Covid bebeklerde yoğun bakıma geliş sebebi çoğunlukla beslenme problemi, solunum sıkıntısı ve ateş. Şu anda en küçüğü 13 günlük olmak üzere genellikle belli bir süre çevreden, evden temasla Covid’i kapacak kadar aileleri ile vakit geçirmiş bebekleri tedavi etmeye çalışıyoruz.”

Sadece anne değil, bebekle temasta bulunabilecek 18 yaş üzeri herkesin aşılı olması gerektiğinin bir kez daha vurgulayan Dr. Coşkun, Covid-19 gebelerin bebekleriyle ilgili şu verileri paylaştı: “Son birkaç haftadır Covid pozitif gebelerimizin bebeklerinin yüzde 30’unda yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Bebekler negatif doğuyor ama asıl yatış nedeni, beslenme sorunu, erken doğum ve buna bağlı solunum sıkıntısı gibi faktörler oluyor. Covid gebe sayısı arttıkça da yeni doğan yoğun bakıma gelecek bebeklerin sayısı artıyor. Burada en çok vurgulamak istediğimiz şey şu: Asıl sorun (Covid veya sağlıklı gebeden doğan) bebeklerin eve gittikten sonra hasta olup bize getirilmek zorunda kalınması.”