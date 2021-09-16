Guinness Rekorlar Kitabı 2022 çıktı: En ilginç ‘enler’

Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2022 edisyonu çıktı: En uzun kulaklı köpek, en kısa vücut geliştirmeci, en hızlı yenilebilir araç…

Yıllık olarak yayınlanan kitaptan öne çıkan en ilginç rekorlar şöyle:

*Doğuştan bacakları olmayan Zion Clark 20 metreyi elleri üzerinde en hızlı yürüme rekorunu kırdı: 4,78 saniye.

Fotoğraflar: Guinness

*Dünyanın en uzun genci ABD’li Olivier Rioux oldu: 226,9 santimetre.

*30 saniyede kendi saçıyla en çok ip atlama rekorunun sahibi Laetitia Ky, saçından yaptığı iple 60 kez atladı.

*Dünyanın en kısa vüct geliştirmecisi 102 santimetrelik boyuyula Pratik Mohite oldu.

*Kedi-köpek ikilisi Lollipop ve Sashimi scooterla en hızlı gitme rekorunun sahibi oldu: İkili beş metreyi 4,37 saniyede aldı.

*Kulaklarıyla rekor kıran köpek Lou’nun kulakları tam 34 santimetre.

*En hızlı yenilebilir araç saatte 27 kilometre ile Mike Elder’ın pişirdiği pasta oldu.

*Belçika’da yaşayan İlhan Ünal ürettiği 1 metre boyundaki Game Boy’la dünyanın en büyüğü unvanını kazandı.

*Britanyalı Bethany Lodge iki rekor sahibi: 100 metreyi taklalarla en hızlı katetme (42,64 saniye) ve 30 saniyede en çok tersine perende ve burpee rekoru (beş).

*En çok dövmesi olan erkek vücudunun tamamı dövmelerle kaplı olan Lucky Diamond Rich oldu.