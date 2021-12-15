Akşam Postası / 15 Aralık 2021

İş bırakan sağlık çalışanları uyardı: Artık yeter, nefes alamıyoruz

Sağlık çalışanları bugün “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz” diyerek, ‘G(ö)rev Eylemi’ yaptı. Hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, eczacı, laborant, tıbbi sekreter, yardımcı personel ve tüm sağlık çalışanları haklarını aramak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı uyarmak için bir gün iş bıraktı; “Maaşımız açlık sınırının altında” diye haykırdı.

Nebati, patronlara ‘Hepiniz 100’er milyon dolar bozdurun’ demiş

‘Çiçeği burnunda’ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati patronlara “Hepiniz 100’er milyon dolar bozdurun” demiş.

Bıçaklı saldırgana değil, ekonomi tartışmak isteyen öğrencilere gözaltı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye’deki ekonomik durumu konuşmak için forum düzenlemek isteyen öğrenciler haftalardır engelleniyor.

Ekonomist Yeşilada: MB’nin en az beş-altı ay dövizi baskılayacak rezervi var

Ekonomist Atilla Yeşilada, eksi net rezerve rağmen kurdaki hızlı yükselişi baskılamak için piyasaya doğrudan müdahale eden Merkez Bankası’nın (MB) beş-altı ay daha bunu yapacak brüt rezervi olduğunu söyledi.

LEVENT GÜLTEKİN yazdı: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı

‘Muhtemel bir seçimde Millet İttifakı’nın adayı kim olacak’ tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinden yürütülen bir tartışma başladı.

Haftalık vaka yoğunluğu haritası: En çok nerede artış var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.

RTÜK’ten dijital platformlara sansür; TELE 1, Halk TV ve FOX’a ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabı üzerinden üst kurulun bugün aldığı yayından kaldırma ve ceza kararlarını aktardı.

MURAT SEVİNÇ yazdı: Türkiye İşçi Partisi’nin ‘bugün’ ve ‘geleceğe’ ilişkin açıklamaları

TİP’e göre, rejimden kurtuluşun yolu gerçek bir ‘hesaplaşma’. Burada iktidar tarafından (bir kısmı tarihsel) mağdur edilmiş belli başlı yurttaş kesimleri sayılmış. Sömürülen emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler, köylüler, Kürtler, Aleviler, farklı cinsel yönelimler, tüketilen doğa, bilim insanları vs.

WSJ’ye göre Erdoğan ‘para arıyor’: Selman’la da görüşmek istemiş

Katar’ın Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin düzeltilmesi için aracı olduğunu yazan Wall Street Journal, Ankara’nın Körfez’deki ilişkilerde niyetinin ‘jeopolitikten ziyade para olabileceği’ yorumunu yaptı. Diğer yandan gazete Suudi Arabistan’ın ‘Kaşıkçı şartı’ istediğini de öne sürdü.

AKP’li Kurtulmuş’tan ‘ekonomik OHAL’ iddiasına: Saçma sapan

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘ekonomik OHAL’ iddialarına dair “Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin” dedi.

Türkiye’de satın alma gücü AB’nin yüzde 38 gerisinde

Türkiye’de satın alma gücü Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 38 altında.

İstanbul’da suya zam

İstanbul’da 2022 yılı itibariyle suya yüzde 20,58 zam yapıldı.

Baro yöneticileri Diyanet’e yüklendi: Hedef gösterdi, görevimizi yaptık

Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinin eleştirildiği açıklama nedeniyle açılan davada savunmalar alındı.

Omicron ‘varyantların efendisi’ mi: Virüsün geleceğiyle ilgili en kötü ve iyi senaryolar

Omicron varyantıyla birlikte corona virüsünün daha ne kadar bulaşıcı ya da tehlikeli hale gelebileceğine dair sorular gündeme geldi. Omicron virüsün olabilecek en bulaşıcı hali mi? Virüsün geleceği için bilim dünyası ne öngörüyor? İşte en iyi ve kötü senaryolar…

Kısa süreli hata, yatırımcıları ‘trilyoner’ yaptı

Kripto yatırımcıları, fiyat analiz sitesi Coinmarketcap’teki bir hata nedeniyle kendilerini kısa süreliğine ‘trilyoner’ sandı. Kullanıcılar şişirilmiş fiyatlar üzerinden işlem yapmaya çalışsa da bu gerçekleşmedi.

Billie Eilish anlattı: Küçük yaşta porno izlemek kabuslar görmeme neden oldu

Fotoğraf: Reuters

ABD’li şarkıcı Billie Eilish 11 yaşından itibaren porno izlemeye başlamasının kabuslar görmesine sebep olduğunu anlattı.

Malta, marihuanayı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

Malta, marihuananın kişisel olarak kullanım ve yetiştirmesini yasallaştıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.