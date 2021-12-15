Türkiye’de satın alma gücü AB’nin yüzde 38 gerisinde

Türkiye’de satın alma gücü Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 38 altında.

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı Satın Alma Gücü Paritesi’nde 27 AB ülkesi, beş aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek), Britanya ve üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesinin (İsviçre, İzlanda ve Norveç) verileri kullanıldı.

Eurostat ‘ın açıkladığı verilere göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk. Yani Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 163 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 70 altında olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin endeksi 62 ile AB ortalamasının yüzde 38 altına kaldı.

Fiili bireysel tüketimde Türkiye yüzde 32’inin altında

Kişi başı fiili bireysel tüketim verilerine bakıldığındaysa AB ülkelerinin ortalaması 100 oldu. Bu oran Türkiye’de 68 olarak kayıtlara geçti. Yani Türkiye AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı.

2020 sonuçlarına göre ayrıca Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksiyse 38 oldu.