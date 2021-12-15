Haftalık vaka yoğunluğu haritası: En çok nerede artış var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.

Bir önceki hafta Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 287,40, Ankara’da 202,88, İzmir’de 70,65 olmuştu.

27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle: ”Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane”.