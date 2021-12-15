Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vaka yoğunluğu haritası: En çok nerede artış var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.

Bir önceki hafta Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 287,40, Ankara’da 202,88, İzmir’de 70,65 olmuştu.


Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle: ”Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane”.

SON HABERLER

İktidar daha ne kadar ileriye gidecek? Muhtemel hedef ne?

Nisan ayına kadar, yani bu modelin yaratacağı olumsuz sonuçlar haricinde bir ihtimal olumlu kazanımların edilebileceği ilk zamana kadar, toplumda baskıyı artırmak zorundalar. Muhtemel hedef ne? Tepkinin en çok konduğu sosyal medya mecrası ve bunları ifade eden ekonomistler.