‘Çiçeği burnunda’ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati patronlara “Hepiniz 100’er milyon dolar bozdurun” demiş.

Nebati geçen hafta iş dünyasının önde gelen isimleri, sektör temsilcileri, STK başkanları ve banka genel müdürlerinden oluşan 67 kişinin katıldığı bir toplantı düzenlemişti.

Toplantının içeriğine dair ajanslardan ve bazı köşe yazarlarından bilgi aktarılmış, Nebati’nin yeni ekonomi modelini anlattığı, iş dünyasına ‘serbest piyasa ekonomisi prensiplerinde taviz verilmeyeceği’ ve ‘döviz mevduatı hesaplarına müdahale ve sermaye kısıtlamasının söz konusu olmayacağına’ dair güvence verdiği belirtilmişti.

Sabah’tan ekonomi yazarı Dilek Gürgör’se bugünkü köşesinde Nebati’nin iş dünyasından talepleri olduğunu ifade etti.

Güngör şunları kaydetti: “Öğrendiğime göre, toplantıda Bakan Nebati, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylemiş… İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da ‘Hepiniz 100’er milyon dolar bozdurun’ demiş…”