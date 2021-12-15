İş bırakan sağlık çalışanları uyardı: Artık yeter, nefes alamıyoruz

MESUDE ERŞAN

Sağlık çalışanları bugün “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz” diyerek, ‘G(ö)rev Eylemi’ yaptı. Hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, eczacı, laborant, tıbbi sekreter, yardımcı personel ve tüm sağlık çalışanları haklarını aramak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı uyarmak için bir gün iş bıraktı; “Maaşımız açlık sınırının altında” diye haykırdı.

Fotoğraflar: Diken

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın çağrısıyla sağlık emekçileri özlük haklarıyla ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından TBMM içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine yurt genelinde eylem kararı alınmıştı.

Hastaneler, dispanserler ve aile sağlığı merkezlerinde, aciller, kanser, diyaliz, Covid-19 hastası ve şüphelileri, gebeler dışındaki hastalara sağlık hizmeti vermedi.

‘Keşke ayçicek yağı olsaydım, yüzde 61 zam alırdım’

Sağlık çalışanları İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bahçesinde toplandı. Çok sayıda polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı eylemde “Keşke ayçiçek yağı olsaydım, yüzde 61 zam alırdım”, “İnsanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz”, “Kamu eczacıları artık unutulmasın”, “Artık yeter, nefes alamıyoruz”, “Güvenli ortamlarda, güvenceli çalışmak istiyoruz” dövizleri taşındı.

Sağlık emekçileri sloganlar eşliğinde hastane kapısına kadar hep birlikte yürüdü. Kapıdaki basın açıklaması öncesinde Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden tüm hekim ve vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sağlık kurumlarına başvurmayarak eyleme destek verenlere teşekkür edildi.

‘Sağlık çalışanları yoksulluk sınırının altında maaş alıyor’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, iktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin toplum sağlığı için önemli bir risk halini aldığını ve yürütülmesinin olanaksız olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmekte ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil algıyı yönetmeye, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır.

Ancak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce Meclis’te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve iç tüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir.

Meclis’te milletvekillerine iktidarın resmî olarak veremediği sözel cevap, emekli hekim maaşlarının bu düzenlemeyle çok yüksek olacağı ve bunun kabul edilir olmadığıdır. İktidara belirtmek isteriz ki emekli hekimlere vereceğiniz ücret yüksek değildir; çalışanlara verdiğiniz ücret düşüktür. Sağlık ekip işidir; ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir.”

Sağlıkçıların eyleminde hastane koridorları boş kaldı.

Meclis’teki süreçte, Sağlık bakanına defalarca seslendiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını söyleyen Saip, “Sağlık gibi ekonomi de iflas etti. Maaşlarımız açlık sınırının dahi altında. Bakan Koca halen de sessiz. Sorumlu olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan bakan görevini bir kez daha yapmadı. İstifa bizlere vereceği en iyi cevap” dedi.

Asgari ücret altında çalışanlar var

Eylemde başka meslek odaları, sendika ve dernek, asistan hekim temsilcileri de birer konuşma yaptı. Sağlık çalışanları arasında asgari ücretten bile daha düşük maaşlılar bulunduğu söylendi.

Eylemin emekleri, gelecekleri ve halkın sağlık hakkına sahip çıktıklarını gösteren bir uyarı olduğunu vurgulandı. Taleplerinin kabul edilmemesi, çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin hızla Meclis’e getirilmemesi halinde de eylemlerine devam edecekleri ilan edildi. Konuşmalardan sonra yeniden ilk toplanma alanına dönüldü.