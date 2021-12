TİP’li Ahmet Şık: İlke bazında ortaklaştığımız adaya oy veririz

ALTAN SANCAR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ‘ilkelerde ortaklaşmaları durumunda’ muhalefetin cumhurbaşkanı adayına oy vermekten kaçınmayacaklarını söyledi.

Erken seçim beklemeyen Şık’a göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en büyük başarısı ‘ muhalefet bloğunun dağılmasını engellemesi.’

TİP’li vekil, ‘millet ittfakı’nı ‘düzen içi muhalefet’, ‘üçüncü ittifak’ı ise ‘halkın sigortası’ olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı büyük başarı’

Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kemal beyin şu anda üstlendiği pozisyon politik olarak benimkiyle bire bir örtüşen bir pozisyon değil. Ama en büyük başarısı nedir derseniz bu kadar benzemez muhalefet bloğunun dağılmasını engellemesidir derim. Bence bu büyük bir başarıdır. Çünkü iktidarın bütün hamleleri bunun üzerine kurulu.

Kemal beyin son çıkışları muhalefete dönük saldırı hamlesini geriletmeye dönüktü. İşte TÜİK’in önüne gitmek… Bürokrasiye had bildirmeye ve ülkenin başına geleceği konusunda uyarıda bulunmak. Eski CHP bunu yapamazdı.

Eski CHP refleksi gösterdikleri konular var mı? Fazlasıyla var. Tam da o nedenle helalleşme ve hesaplaşma derken Kemal beyin ya da CHP’nin çizdiği sınırın eksiğini gösterip destek vermek gerekecek. Oradaki en büyük eksik failin kimliği idi ve o failin adı da devlettir. Eğer failin adını gizleyerek bir helalleşme, ‘hesaplaşma’ başlatacaksanız o bir şeye yaramaz. Kemal beyin eksik bıraktığı kısmı bu. Ama söylediği şey kıymetlidir. Devletin kurucu partisinin lideri olan birisinin söylemesi babında ve bir yerden bir hukuk çizgisi çekmesi babında kıymetlidir.

‘Bu koşullarda erken seçim beklemiyorum’

Peki, erken seçim?

Ben bu koşullarda erken seçim beklemiyorum. Dövizdeki artış o kadar sert ve hızlı gidiyor ki “Bir buçuk yıl sonra dolar 20 lira olacak mı?” kaygısı hakim olursa, dolayısıyla yoksulluk ve yoksunluk artacağı için daha az öfke biriksin diye erken seçime gitmek isterler.

Şunu söylemekte sakınca yok; şu an olağan koşullarda yapılacak bir seçimde iktidarın ciddi bir tokat yiyeceğini ve hatta nakavt olacağını düşünüyorum. Çünkü seçmenin hafızasının genel anlamda çok zayıf olduğu düşünülür ama rasyonalize edebileceğimiz ‘gündelik menfaatleri’ ve yaşamsal kaygılar konusunda fil hafızasına sahip olduğunu da söyleyebiliriz. 100 liranın alım gücü 85 lirayken iki ay içinde 40-50 liraya düşmesinin nedeni konusunda seçmenin bilgisi, fikri var ve bunun hesabının kimden sorulacağını gayet iyi biliyor.

Sadece fakirleştiği için değil ortaya çıkan yoksulluk ve yoksunluğun nedeninin yağma ve talan düzeni olduğunu biliyor. AKP’yi iktidar yapan süreçteki yağma ve talan düzeninin daha ağırının yaşandığının farkında seçmen. Daha önce de farkında olduğu halde ancak alım gücünde değişiklik yaratmadığı için “Çalıyor ama çalışıyor” gibi ahlaki olmayan bir söylemle tercihlerini değiştirmemişken şimdi fakirleşmesiyle birlikte hesap soracağı günün gelmesini bekliyor. Had bildirmek için seçimi bekliyor.

‘İkinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşatılmazsa…’

Siz muhalefetin adayını destekleyecek misiniz?

İlkeler bazından ortaklaştığımız bir cumhurbaşkanı adayına oy vermekten imtina etmeyeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bu “‘Millet ittifakı’ istediği adayı göstersin, biz de ona oy verelim” gibi bir kolaycılığa yol açmasın. Şerhimiz belli, ilkelerde ortaklaşmak. Memleketin kadim sorunlarına dair bir toplum sözleşmesi ortaya koyarak ve bunların gereğini şeffaf biçimde yerine getirecek bir adaya memleket ve yurttaş menfaati için oy vermekte zerrece sakınca görmüyoruz. Ama ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşatılmazsa…

Bu seçim sisteminin hem aklımızla hem de vicdanımızla oy vermemizi sağlayan bir kolaylaştırıcı yanı var. Vicdanımız denklemin içerisindeyken ortaklaşılan bir cumhurbaşkanı adayına oy vereceğiz. Aklımızla oy verirken de parlamenter dağılımın nasıl olacağını belirleyeceğiz. Vicdanımız rahat, çünkü memleket ve yurttaş menfaatine oy verdik. Aklımız rahat, tam da memleket ve yurttaş menfaatini gözetmek, korumak, onun sözcülüğünü üstlenmek için de parlamenter dağılımın şeklini şemalini belirleyecek bir oy kullanacağız.

Bu da üçüncü ittifak dışında bir seçenek olmaması gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü üçüncü ittifak bu ülkede sözü olmayanın, sesi duyulmayanın söz kurmasının ve sesini duyulmasını sağlayacak partilerin ve vekillerin oluşumundan meydana gelecek.

‘İttifak denkleminde yer alacağız’

O zaman gelelim üçüncü ittifak meselesine…

Türkiye’de siyasetin iki kutba sıkışmışlığını aşmamıza yarayacak güçlü bir seçeneğin yaratılması, halkın önceliklerini ve sözünü etkin biçimde siyaset sahnesine taşıyacak kitlesel bir sol/sosyalist/demokrat odağın inşası ve elbette seçim sürecini de ‘mecburiyetler’in ötesine taşıyacak bir üçüncü ittifakın nasıl hayata geçirileceğini tartışıyoruz. Buradan hareketle Türkiye İşçi Partisi seçime parti olarak girecek ve bir ittifak denkleminin içerisinde olacak. Bunun bir ihtiyaç olduğundan hareket ediyoruz. Çünkü bu kadar güçlü hegemonya kurmuş bir iktidar ve karşısında yine benzer bir güce sahip bir Millet İttifakı varken, doğru seçeneğin üçüncü ittifak olduğundan hareket ediyoruz. Olası bir seçimde yaşanacak olanın hükümet değişikliğinin ötesinde köklü bir rejim değişikliğini sağlaması hedefimiz. Çünkü insanlar çaresiz değil, seçeneksiz değil. Cumhur İttifakı seçimle devrilip Millet İttifakı iktidarı olduğunda yurttaş lehine bir dönüşüm olmayacağını bildiğimiz için bir seçenek yaratma gayretiyle bir tutum alıyoruz.

Türkiye’de sol adına sayabileceğimiz beş tane parti var seçime girme yeterliliği olan. HDP, TKP, TİP, EMEP ve Sol Parti… Seçime giremeyen partilerin ve partilerden bağımsız olarak kendini solda tanımlayan, bir dolu sivil toplum kuruluşunun, siyasal yapının da o denkleme dahil olmasını gerektiğini düşünüyorum. Niceliksel anlamda katkısı çok büyük olmayabilir ama ortaya gerçekten bir sinerji, bir enerji açığa çıkaracak bir süreci başlatabilir.

‘Millet İttifakı, düzen içi muhalefet’

Üçüncü ittifak neden bu kadar önemli?

Birçok benzemezin bir arada bulunduğu Millet İttifakı, açık söyleyeyim adını koyarak söylüyorum, düzen içi muhalefettir. Düzen içi muhalefetle memleketin kadim sorunlarına dair çözüm üretmeniz çok mümkün değil. Sonuçta ben mevcut o yapının içerisindeki partilerin sistemin sigortası olduğunu düşünüyorum.

Benim derdim Türkiye’deki sistemle. Sisteme dair bir değişim, dönüşüm yaratmak gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık yönetim sisteminden bahsediyorum. Sorunun kaynağı o. Türkiye’de zaten muhalefet bloğu her kimse, sistemi bir sopa diye adlandırırsak sopayı tutan el olmak istiyor. Benim derdim sopanın kendisiyle. Sopayı kırıp attığında kimin sahip olacağı tartışması da ortadan kalkmış olur.

Üçüncü ittifakın iktidar olma şansı var mı?

Elbette yok, gerçekçi konuşalım… Ama üçüncü ittifak, demokrasi ittifakı, halk ittifakı adına ne derseniz deyin sistemin sigortası olarak sahnede olanların karşısına halkın sigortası olarak yer alacak. Cumhur ve millet ittifakı arasına sıkışmış yurttaşların, hak ve özgürlük savunucularının, ötekileştirilenlerin sigortası olacak. Yaşamları her geçen gün daha da ağırlaşan emekçilerden ki aklınıza sadece beden işçiliğini getirmeyin. Mühendisler, doktorlar, eğitimciler, çağrı merkezi çalışanları, banka memurları, AVM işçileri, çalışan öğrenciler, beyaz ya da gri yakalı diye tanımlanan herkesi kapsayan bir emekçi sınıfının tümünün sigortası olmaya çalışmaktan bahsediyorum. Bu ceberut iktidara karşı en güçlü sesi çıkarmaktan bir an geri adım atmayan kadınlar, iktidarın geleceklerini gasp ettiği gençler, öğrenciler, yıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi veren Kürtler ve Aleviler, doğayı talan edip kurutmaya yeminli iktidarın karşısına dikilen çevreciler, toprağına, suyuna sahip çıkmaya çalışan köylüler, iktidarın saldırılarla hedef gösterip yok etmeye çalıştığı ve yurttaş olmaya çalışan LGBTİ+’lar…

Biz memleketin o kadim sorunları üzerinden iktidarla pazarlık yapma gücü elde edeceğiz. Pazarlık kulak tırmalayıcı gibi geliyor ama yanlış anlaşılmasın. Burada bir menfaat değil hedef. Kurduğumuz tek menfaat yurttaş menfaati ya da devletin gerçekten yurttaş odaklı bir demokratik dönüşüm yaşamasının yolunu açacak süreçte hegemonya kuracak bir sözün sahibi olacak. Çünkü iktidar değiştireceği düşünülen olası bir seçimde mevcut kitlesel muhalefet bloğunun hemen hemen hepsi iktidar olacak. AKP ağır bir hezimet yaşar ise ve MHP bloğunun da denklemden çıkacağını düşünürsek, yurttaş adına söz söyleyecek bir muhalefet odağına ihtiyacı var. İşte o üçüncü ittifak dediğimiz denklemin içinde kalan ve o denklemin içinde kalarak da parlamentoya girme olanağı elde etmiş bütün herkes, bütün partiler ve onların temsilcileri bunu yakalayacak. Türkiye için belki de yeni bir geleceği hazırlayacak.

Kemal beyin son çıkışları konusuna dönersek, dediğim gibi bu gerçekten devlet içi iktidar savaşıyla çok ilintili. Çünkü nasıl ki mevcut hükümet sistemi içerisinde saray rejimi tek bir güç odağı değilse, farklı farklı güç odaklarının birleşiminden mütevellit ise devlet de zaten öyle. Bunların her biri devlet içindeki çatışmanın göstergeleri.

Son gelişmeler ışığında ortaya çıkan tartışmaların Millet İttifakı’nın sırtını dayadığı kliğin hegemonyasının biraz daha güçlenmesiyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Devletin siyah kanadıyla beyaz kanadı çarpışıyor. Yani şimdi Millet İttifakı’nın sırtını dayadığı devlet içi odak da beyaz değil. Kirli beyazdır o da. Bunu da görmek lazım. İşte o kirden arınarak bir beyaz sayfa açmak istiyorsak üçüncü ittifaka ihtiyacımız var. Bu ülkenin yurttaşları neredeyse hepsi devletten alacaklıdır. Devletten alacağımızı tahsil edip halka olan borcumuzu ödemek için de üçüncü seçenek kesinlikle doğru adrestir. Üçüncü ittifakı buradan değerlendirmek gerekiyor.

‘Diğer partilerin tutumları net değil’

O zaman buradan muhalefeti değerlendirerek devam etmenizi istesem...

Mesela Kürt meselesinin çözümüne ilişkin HDP ve TİP’in tutumu belli. Ama onun dışında kalanların tutumunun ne olduğu konusunda vereceğimiz not geçer not olmaz. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması meselesinde Millet İttifakı’nın içerisindeki birtakım bileşenlerin birbiriyle uyuşmayan net tutumları var. LGBTİ+’ların eşit olmak bir yana yurttaşlık mücadelesinde partilerin nerede durduğu sorusu önemli. Yolsuzluk, yokluk, yağma, yoksulluk bu konuda net tutum var, ama bunlara neden olan Türkiye’nin temel sorunlarına dair kurdukları sözde geçer not alabileceklerini düşünmüyorum.

Kendimizi övmek için söylemiyorum ama Türkiye İşçi Partisi’nin tutumu çok net. Halkların Demokratik Partisi’nin tutumu da net. Türkiye’nin gerçekten evrensel hukuk ve demokrasinin egemen olduğu, barışın hüküm sürdüğü bir ülke olması için çabalıyorlar. Kusursuz değil ama durduğu yer önemli.

Diğer partiler için aynı şeyi söylemem çok mümkün değil. Kimse kusuruma bakmasın. O partilerin seçmenleri, taraftarları da kusura bakmasın. Burada kusura bakmak yerine yapacakları şey bu konuda partilerin net tutum almasını sağlayacak toplumsal basıncı oluşturmaları gerekiyor.

‘Mevcut sistem iktidara yaramıyor’

Seçim barajı neden düşürüldü?

Birkaç farklı nedeni olabilir. Birisi MHP’nin oylarının yüzde 10’un altında kalacağından kimsenin şüphesi olmaması.

Öte yandan iktidar cenahının hesapladığı bir başka konu yüzde 10 barajı nedeniyle HDP’ye yönelen katkı oylarının kopmasını sağlama gayesi. Nihayetinde Kürt seçmenler nezdinde yarışacak iki parti var; HDP ve AKP. Ancak MHP ile işbirliği ve hakim ideoloji nedeniyle muhafazakar seçmenin AKP’den kopmuş olması HDP’yi Kürt seçmenin birinci partisi yaptı ve bu değişmez.

Ama her şeyden öte barajın yüzde 7’ye düşürülmesi başta MHP olmak üzere sistemin havucu ama sopayı henüz görmedik. Onu da tasarı önümüze geldiğinde öğreneceğiz. Herhangi bir şey de sızmıyor açıkçası. Birçok kişi seçim yasasında ve siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapılmayacağını düşünüyor. Ben aksini düşünüyorum. Mevcut sistem iktidara yarayan bir şey değil ve kesinlikle hasar büyük olur. En az hasarla çıkabilecekleri bir seçim sistemi üstünde çalışıyorlar.

‘En büyük planları HDP’siz seçime gitmek’

Başka planlar var mı?

Mevcut koşullara baktığımızda iktidarın en büyük planının HDP’siz seçime gitmek olduğunu düşünüyorum. Kapatma davasından HDP’nin aleyhine bir sonuç çıkması kuvvetle muhtemel. Karamsarlık yayıp insanların moralini bozmak istemem ama ben böyle görüyorum. Kürt siyasal hareketi bu tür saldırılara karşı deneyimli ve defalarca partileri kapatıldı. Ancak taban hakimiyetlerini hiçbir zaman yitirmediler. Dolayısıyla öyle ya da böyle yollarına devam ederler. Ama HDP’nin kapatılması seçmeninin bir kısmında küskünlük yaratabilir. Zaten AKP de bunu hesaba katıyor.

‘Duygusal kopuş yaşanır’

Biraz açmanızı istesem…

Sadece 7 Haziran 2015 seçiminden sonraki zulüm, baskı dönemini hesaba kattığımızda böyle bir duygusal kopuşun şiddetleneceğini öngörebiliriz. Eş başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri ve binlerce seçmeni hukuksuzca tutuklanmış bir parti HDP. Korkunç bir savaş politikasıyla kan banyosu devam ediyor. Meclise giriyorsun, vekilliğin düşürülüyor. Belediyeleri kazanıyorsun, kayyım atanıyor. Şimdi de partin kapatılmak isteniyor. Doğal olarak bir duygusal kopuş yaşanır. Her ne kadar ciddi moral bozukluğuna yol açsa da bu tür baskı ve zulümler bir yandan da HDP’nin doğal tabanını kenetlemeyi de sağlıyor. Ancak kurulu, rüştünü ispatlamış bir partiyle seçime girmek başka bir şey, yeni bir partiyle girmek başka bir şey. Alışma süreci içinde çok az zamanımız var.

‘OHAL’e karar verirlerse çok rahat yaparlar’

Biz hep ‘Erdoğan’ın kafasında bir plan var’ diye düşünüyoruz. Bu defa da var mı? OHAL tartışmalarını da dahil ederek soruyorum...

Şimdi bu dövizdeki yükseliş birdenbire çok ciddi olunca açıkçası bir kısmını da suni bulduğumu söylemeliyim. Evet bir finansal kriz var ve giderek derinleşiyor. Ama kur manipülasyonu dediğimiz şey de birilerini zengin etmek üzerine kurulu. Bunun da iktidarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir takım suni yükselişler de oluyor. Çok anladığım işler değildir ama kabaca baktığımda AKP’ye eklemlenmiş yerli sermayeye para kazandırma hamlesi gibi görmüştüm. Faizi düşürüp üretimi arttırmak ve kur avantajı sayesinde ihracatı arttırmak gibi bir politika güdülüyor. Kur yükselince ithalat azalacak. Ve dolayısıyla ithalat azalınca ihracat kalemimiz yükselirse o sermaye grupları para kazanacak. Kafadaki mantık bu gibiydi.

Evdeki hesaba göre de ihracat artarsa cari açığın kapatılması umut ediliyor. Ancak Türk Lirası’nın değersizliği ortada ve dolara geçişkenlik düşük tutulamıyor. Dahası Türkiye’nin ihraç edilecek ürünlerin üretiminde yüzde 60’ı ara madde ve hammadde olarak ithal ediliyor. Dolayısıyla evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bir yabancı bakanın raporu ve AKP’ye yakın bazı hukukçuların söylemleri OHAL’i işaret ediyor. Bunları görünce neden omasın dedim. Bu finansal krizin bir OHAL ilanı için kullanılması mümkün. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, eğer karar verirlerse çok rahat da yaparlar. Çünkü yapamaz dediğimiz her şeyi yapan çünkü yapabilen bir iktidar var

Neden yapabiliyor?

Çünkü kuvvetli bir itiraz yok. Kuvvetli itiraz derken parlamenter muhalefete sıkışmış, parlamento çatısı altında üretilen söylemlerden bahsetmiyorum. Çünkü onun yeterli gelmediğini görüyoruz. Parlamentoda yapılan her şey parmak hesabına dayanıyor. İktidarın elinde aritmetik olarak kalabalık var.

Mevzu parlamenter muhalefetin sesini çıkardığı yerde toplumsal muhalefetin de ses ve bir pozisyon üstlenmesi ve ikisinin birbirini tamamlaması. Ben bunu söylediğimde sürekli “İsyana çağırıyor” filan diyorlar. Hayır! “Anayasal hakkın olan protesto hakkını kullan ve ses yükselt” diyorum. Çünkü parlamenter muhalefetin yapacağı muhalefetin sınırı çok belli. Onun da dışına taşamıyor. Muhalefetin kitle partilerinin böyle bir niyeti de yok. Parlamenter muhalefet ve toplumsal muhalefetin birbirini tamamlayıcı bir pozisyon üstlenmesi lazım.

Parlamenter muhalefet nihayetinde toplumsal muhalefetin sözcülüğünü üstlenmek için var. Ama muhalefetin içerisinde de bir dolu benzemezlikler olduğu için bir arada durmaya çalışıyor. Kürt meselenin çözümünden tutun da İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmalara, doğanın talan edilmesinden yolsuzluklara kadar bütünlüklü ve çözüm odaklı bir ittifaktan söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla orada da iktidar açısından kırılmalar yaratmak mümkün hale geliyor.

Seçmen bahsettiğiniz düzenin yeteri kadar farkında mı? Daha doğrudan sorayım… Muhalefet bunu anlatabiliyor mu ya da ifşa edebiliyor mu?

İfşa ediliyor mu kısmına hem ‘Evet’ hem ‘Hayır’ demek mümkün. Ediliyor mu? Evet. İktidar yanlısı olmayan bir avuç medya organı var. Hitap ettiği alan belli. Ve o alanın içerisinde söz kuruluyor. Siyasi partilerin temsilcileri bunu anlatıyor. Gazeteci arkadaşlarımız haber yapıyorlar. Bir şekilde haberleştiriliyor. Ve sosyal medya üzerinden de hızla yayılıyor. Ama bundan öte sağlama yapabilecek bir aklı var yurttaşların: Cebindeki paranın ne kadar eksilip eksilmediği.

Bunun örneğini son yerel seçimlerde yaşadık. HDP seçmeninin büyük katkısıyla belediyelerin kazanılmasının bir diğer faktörü de hafızaların tazelenmesiyle ilgiliydi. Gülen Cemaati kadrolarının 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları sırasında ortalığa saçtığı konuşma kayıtları ve hukuku paspas haline getiren yargı mensupları eliyle üzeri örtülen soruşturmaların hesabı 2019 yerel seçimlerinde soruldu. O zamandan bu yana giderek derinleşen yoksulluk ve yoksunluğun nedeninin bir kleptokrasi, yani hırsızlık rejimi olduğundan hareketle oy tercihlerini değiştirdi yurttaşlar. Ama hala tercihlerini iktidar partilerinden yana kullanan çok sayıda kişi de var.

Sorunuza yönelik başta söylediğim ‘Hayır’ yanıtı da bu nedenleydi. AKP’nin medya kontrolü için bu kadar baskıcı davranmasının tek nedeni de bununla ilgili. Türkiye’deki konvansiyonel medyanın en büyük aracı televizyonun hala çok büyük bir işlev görüyor olması. Türkiye’de hane sayısı 20 milyonun üzerinde. Buradan hareketle her akşam e az 20 milyon kişinin televizyon karşısında olduğunu ve nelere maruz kaldığını tahmin edebiliriz. Hakikatle bağı kopuk kitleler yaratıp sürekli iç ve dış düşmanların saldırısı altında olan bir iktidarın var olduğuna inandırılacak hazır bir kitle yaratıyorsunuz yani. Ve başarılı da oluyorsunuz.

Yerel ve merkezi yönetimin elinizde bulunmasından ötürü yoksulluğu yönetme anlayışıyla kaynak da yaratabiliyorlardı. Ama önemli merkezlerde yerel yönetimlerin kaybedilmesi, yağma düzeni nedeniyle devlet kaynaklarının kuruması ve bunu gidermek için çok yüksek vergilerle yola devam etme anlayışı denizi kuruttu. Muhalefetin yapması gereken en önemli hamle aklen iktidardan kopmuş ama ortaya çıkan polarizasyon nedeniyle fiziken kopamayan seçmenin de gönlünü çelebilecek bir pozisyon yaratmaları. Televizyon ekranları karşısında uyuşturulan kitleye de doğru hitap edecek mecralar yaratmak.

‘Hukuksuzluk gözümüze soka soka yapılıyor’

Şu kesin ki cumhuriyet tarihinin en şeffaf iktidarıyla karşı karşıyayız. Çünkü hukuksuzluk adına, yağma talan gayesiyle gerçekleştirilen her şeyi gözümüze soka soka yapıyor. Çünkü bir yaptırımla karşılaşmayacağını biliyor. Onun güveniyle yapıyorlar ve gerçekten gözümüze soka soka yapıyorlar. Kendi yandaşlarının kadrolaşmasından tutun da milyonlarca liralık ya da dolarlık ihalelerin dağıtılmasına, birkaç maaş birden alan bakan ve yöneticilerin olmasından bilmem kimin oğlu, karısı, kocası ya da kızının bankamatik çalışan olmasına kadar her şey aleni yapılıyor. Çünkü hesap soracak bir yargı mekanizması yok. Suçların yargı düzeniyle örtbas edildiği bir mekanizma kurulmuş.

Türkiye değil hukuk devleti bir kanun devleti bile değil artık. Bunu sadece Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararlarının uygulanmamasından bile ölçmek mümkün. Hukukla bağı kalmamış, iktidarın talimatlarına göre hareket eden yargı mensuplarının asgari hukuk normlarının egemen olduğu bir demokraside yeri yargı mekanizması olamaz. Meslekten atılmaları ve hatta bir suç örgütünün parçası oldukları için yargılanmaları gerekir.

Sadece yargı mensupları üzerinden bakıldığında bile böyle davranmaları için güvendikleri ya da kendilerini cesaretlendiren bir şey olmalı…

Gücün merkezileşmesi ve o güzü elinde tutan odaklarla menfaat ilişkisi kurulması başat neden. Her dikta rejiminde bu işler böyle olur. Ama diktanın ömrüyle de sınırlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ama en önemli bir diğer neden ise toplumsal muhalefetin sessizliğiyle ilintili. Yani ses çıkardığımız tek alanın sosyal medya olması bence çok büyük sıkıntı. Oraya haddinden fazla anlam yükleniyor. Bir yandan çok kıymetli bir yer. Hele ki bu tür baskı rejimlerinin olduğu yerde, medyanın sesi bu kadar kısılmaya çalışırken hakikat anlatmaya çalışan insanların mecrası yok edilmişken çok kıymetli. Ama sadece orada söz kurmak bizi büyütmüyor, tam aksine daraltan bir işlev görüyor.