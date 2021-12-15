Ekonomist Yeşilada: MB’nin en az beş-altı ay dövizi baskılayacak rezervi var

Ekonomist Atilla Yeşilada, eksi net rezerve rağmen kurdaki hızlı yükselişi baskılamak için piyasaya doğrudan müdahale eden Merkez Bankası’nın (MB) beş-altı ay daha bunu yapacak brüt rezervi olduğunu söyledi.

TL’de sert değer kaybı ve yükselen enflasyona rağmen MB’nin yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri yine düşürmesi bekleniyor.

İki yıldan kısa bir süre kalan seçimlerden önce ekonomik büyümeyi artırmak isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmesi için MB üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

MB eylülden bu yana ekonomist ve muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen Erdoğan’ın ortaya attığı ‘Çin modeli’ planının bir parçası olarak politika faizini 400 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine kadar indirdi.

Banka ayrıca dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerileyerek 15 seviyesine yaklaşan ve 2021 başından bu yana yüzde 50’yi bulan TL’deki değer kaybının hızını azaltmak için bu ay dört defa dolar satarak kura müdahale etti.

Bankanın bunu ne kadar sürdürebileceği piyasada merak konusu.

Birçok faktöre bağlı

‘Sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle MB’nin piyasaya daha ne kadar müdahale edeceği birçok faktöre bağlı olarak şekillenecek.

Müdahalenin süresi ve kapsamı zaten düşük tutardaki rezervlerden ne kadar harcanacağı, faiz oranlarının daha ne kadar düşürüleceği ve yurt içi tasarruf sahiplerinin halihazırda rekor seviyeye yakın seyreden 231 milyar dolarlık döviz mevduatlarını artırıp artırmayacağına bağlı olacak.

MB teknik olarak 124 milyar dolar rezerve sahip ancak bunun yalnızca 22 milyar dolarlık kısmı net rezerv ve kamu bankaları ile yaptığı swaplar hesaba katıldığında rezervleri eksi düzeyde.

Dolar/TL 14,99 ile tarihi zirveye yükselirken, MB, bankacıların hesaplamalarına göre yalnızca pazartesi günü 2 ila 2,5 milyar dolar satış yaparak TL’yi desteklemeye çalıştı. Yine bankacılar geçen iki haftaki üç müdahalede de 2,5 milyar dolar satıldığını tahmin ediyor.

Reuters ajansına konuşan GlobalSource Partners’tan Atilla Yeşilada, “MB’nin en az beş-altı ay dövizi baskılayacak brüt rezervi var, bu 50 milyar dolar nakit veya nakit-benzeri brüt rezerv” dedi.

Bannockburn Global Forex’ten Marc Chandler ise “Nihayetinde dalgalı döviz kuru büyük ölçüde bir güven oyunudur ve (MB) bu oyunu kaybetti” diye konuştu.