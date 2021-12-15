WSJ’ye göre Erdoğan ‘para arıyor’: Selman’la da görüşmek istemiş

Katar’ın Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin düzeltilmesi için aracı olduğunu yazan Wall Street Journal, Ankara’nın Körfez’deki ilişkilerde niyetinin ‘jeopolitikten ziyade para olabileceği’ yorumunu yaptı. Diğer yandan gazete Suudi Arabistan’ın ‘Kaşıkçı şartı’ istediğini de öne sürdü.

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Türkiye geçen haftalarda uzun süredir ilişkilerin gergin olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Ankara’da ağırlamıştı. İki ülke arasında 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanmıştı.

BAE prensinin ziyaretinin ardından Katar’a giden Erdoğan, aynı gelişmenin İsrail ve bölgedeki diğer ülkelerle de olabileceği mesajını vermişti.

WSJ, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasının analiz edildiği haberinde Türkiye’nin Suudi Arabistan’la ilişkilerine değindi.

Gazete, geçen günlerde geniş bir heyetle Katar’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı tarihlerde bölgede olan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’la görüşmesi için ev sahibi ülkenin arabuluculuk yaptığını ancak bunun programların uyuşmaması nedeniyle mümkün olmadığını yazdı.

‘Erdoğan’ın istediği para’

Katar yönetiminin yıllarca süren sorunun çözümü için arabulucu rolünü üstlendiği bildirilen haberde Erdoğan ve Selman’ın gelecek haftalarda uygun bir zaman ve yerde bir araya gelmesi için temasların sürdüğü bildirildi.

WSJ’ye göre Selman, Erdoğan’dan 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunun daha fazla gündeme getirilmemesi için söz istedi.

Haberde Erdoğan’ın yanıtına dair bir bilgi aktarılmazken, ”Erdoğan’ın istediği jeopolitikten ziyade para olabilir. Döviz krizine giren Türkiye için Erdoğan yardım arıyor’‘ yorumu yapıldı.