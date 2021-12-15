Baro yöneticileri Diyanet’e yüklendi: Hedef gösterdi, görevimizi yaptık

Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinin eleştirildiği açıklama nedeniyle açılan davada savunmalar alındı.

Baro, Nisan 2020’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ‘Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi’ konulu cuma hutbesindeki sözlerini eleştiren bir açıklama yayınlamıştı. Bunun üzerine baro yöneticilerine ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu’ iddiasıyla başlatılan soruşturma sonunda dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün görülen duruşmaya, baronun eski başkanı Erinç Sağkan dahil dokuz sanık katıldı.

İddianamenin özetinin okumasının ardından söz alan 21 yıllık avukatlık hayatı boyunca mahkemede ilk kez sanık sıfatıyla bulunduğunu söyledi.

‘Eleştiri hakkımızdı’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarına karşı görüş bildirdiklerini dile getiren Sağkan, “‘Üslup yanlıştı, hatalıydı. Bu açıklamaya ne gerek vardı’ denilebilir. Ancak bu açıklamanın hiçbir yerinde suç yoktur. İfade özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkımızı kullandık” dedi.

Sağkan şöyle devam etti: “O dönem Diyanet İşleri başkanının cuma hutbesinde nikahsız yaşayanların ve eşcinsellerin hastalık taşıyıcısı olduğunu söyleyerek, toplumun bir kısmını hedef göstermesi nedeniyle bu açıklamayı yaptık. Baromuzun insan haklarını koruma görevi vardır.”

Baronun açıklamasında geçen ‘sesi çağlar öncesinden gelen’ ibaresinde Ortaçağ’da yaşanan trajedileri kastettiklerini aktaran Sağkan, açıklamanın kutsal değerlerle alakalı olmadığını dile getirdi.

‘Evrensel hukuk’ vurgusu

Diğer sanık Kemal Koranel de yine o dönemki yönetim kurulu olarak yaptıkları açıklamada ‘hakaret’ suçunun maddi ve manevi unsurlarını oluşmadığını kaydetti.

Erbaş’ın açıklamalarının, toplumun bir kesimine yönelik ayrımcı ifadeler taşıdığını savunan Koranel, bu açıklamaya karşı ifade özgürlüğü çerçevesinde eleştiri haklarını kullandıklarını vurguladı.

Diğer sanıklar da imza attıkları açıklama metninin evrensel hukuktan kaynaklı ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bugünkü celseye katılmayan iki sanığın sonraki celsede hazır edilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 9 Mart 2022’ye erteledi.

Hutbeye tepki

Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazında şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Ankara Barosu yönetimi ise Erbaş’ın bu söylemine tepki göstermiş, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti “Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.”