Nebati’nin kardeşinden faiz yorumu: Merkez Bankası’nın pas geçmesi lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı hakkında şöyle konuştu: “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası’nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır.”

Bloomberg HT’ye konuşan B&G Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati yeni ekonomi modeli hakkındaysa uzun vadede umutlu olduğunu söyledi: “Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye’nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız.”