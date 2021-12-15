90 yaşındaki emekli doktor: İnsanca yaşamak istiyoruz

MESUDE ERŞAN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Emekli Hekimler Kolu ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı 90 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal, emekli hekimlerin en büyük sorunlarının maaş yetersizliği ve adaletsizliği olduğunu söyledi.

Hekimlerin gelirleri ve özlük haklarını iyileştirecek yasa tasarısının 11 Aralık’da geri çekilmesinin sebeplerinden biri, düzenlemenin emekli hekim maaşlarını çok yükseltecek olmasıydı. Resmi olarak paylaşılmayan ancak kulislerden yansıyan bu bilgi, yıllardır emekli maaşlarıyla ilgili iyi haber bekleyen emekli hekimlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Bir ay sonra 90 yaşına girecek Dr. Köksal ile emekli hekimlerin sorunlarını konuştuk. Köksal hem halk sağlığı hem de emekli meslektaşlarının hakkı için yıllardır yılmadan ve yorulmadan mücadele ediyor. Köksal, “Dileğimiz, yıllarca gece-gündüz demeden, halkımızın sağlığı için verdiğimiz bu hizmetin sonunda insanca yaşam koşullarına kavuşmak ve hayatımızın kalan sayılı günlerini daha rahat koşullarda geçirmek” dedi.

Sağlık bakanlarının doktor oldukları halde, hangi partiden olurlarsa olsunlar o makamlara geldikten sonra meslektaşlarını ve çektiklerini unuttuklarını söyleyen Köksal, “Kuru kuru bir alkışla bu iş olmuyor” dedi.

Emekliler arasında ayrım yapıldı

Dr. Erdinç Köksal

En fazla sayıda emekli hekim İstanbul’da bulunuyor. İTO’ya kayıtlı 8 bin 241 kayıtlı emekli hekim var. Kaydı olmayanların sayısının da 4-5 bin civarında olduğunu tahmin ediliyor.

Aynı fakültelerde okumuş, aynı sene mezun olmuş, aynı insanlara, aynı sürelerde hizmet vermiş hekimlerin emekli maaşları arasında ciddi farklar var. Üç yıl önce emekli hekimlerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Pratisyen hekimlere ayda 1500, uzmanlara ise 2 bin lira ek ödeme verilmeye başlandı. Ancak bu artış sadece Emekli Sandığı emeklileri için yapıldı. Bağ-Kur ve SSK emekli hekimleri dışarıda bırakıldı. Köksal, “Bu ülkenin işçisine, çiftçisine, askerine, esnafına, valisinden çöpçüsüne kadar herkese bir ömür boyu hizmet vermiş olan SSK’lı ve Bağ-Kur’lu binlerce emekli hekim bu haktan yoksun bırakıldı” dedi.

1500 lira emekli maaşı alan hekim var

Hekimlerin emeklilik maaşları şaşırtıcı derecede düşük. SSK’lı hekim emeklileri 2-3 bin, Bağ-Kur emeklileri 1500-2 bin lira dolayında maaş alıyor. Emekli Sandığı emeklilerinin ise maaşı 5 bin lira dolayında. Köksal “Çok büyük bir adaletsizlik var. Aynı fakültede okumuş, aynı sene mezun olmuş, bu ülkenin aynı insanlarına hizmet etmiş, sonunda emekli olmuş hekimlerin maaşları o kadar farklı ki… Bu maaşlar nasıl yetsin? Emekli hekimlerin evde olması, deniz kenarında balık tutuyor olması lazım. Ama geçinebilmek izin çalışmak zorunda” dedi.

Köksal İstanbul’daki emekli hekimlerle yaptıkları bir anketin çarpıcı sonuçlarını paylaştı: “Emekli hekimlerin yüzde 65’i şu anda çalışıyor. Özel hastane, tıp merkezinde çalışıyor, iş yeri hekimliği yapıyor. İşin can acıtan tarafı, emekli hekimlerin yüzde 17’si çalışma ihtiyacı duyuyor. Fakat sağlık sebepleri ya da yaşları dolasıyla iş bulamıyor. Emekli hekimlerin sadece yüzde 22’si ekonomik problemi olmadığı için çalışmayı düşünmüyor. Bunların arasında sayıları azımsanmayacak kadar meslektaşımız, sivil toplum kuruluşlarında, okullarda, belediyelerde gönüllü olarak çalışıyor ya da eğitici konuşmalar yaparak topluma yararlı olmaya devam ediyor.”

‘İnsanca yaşamak istiyoruz’

Emekli hekimler hayatta yalnız kaldıkları ve bir huzurevi (ya da bakımevine) ihtiyacı duyduklarında çaresiz kalıyor. Aldıkları emekli maaşları ile en basit huzurevinde bile kalmaları güç. Devlet huzurevleri içinse uzun sıralar beklemeleri gerekiyor. Köksal, “Binlerce insan sırada bekliyor. Biri ölecek ki onun yerine yenisi alınabilsin. Özel huzurevleri ve bakımevlerinde aylık ücret, ekstra masraflar hariç 5 bin liradan başlıyor, 12 bin liraya ulaşıyor. Tüm maaşlar verilse bile yetmiyor. O kadar perişanlıklar var ki” diye konuştu.