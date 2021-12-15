Bıçaklı saldırgana değil, ekonomi tartışmak isteyen öğrencilere gözaltı

ANIL CAN TUNCER

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye’deki ekonomik durumu konuşmak için forum düzenlemek isteyen öğrenciler haftalardır engelleniyor.

Öğrencilerin geçen hafta perşembe günü yapmak istediği forum için polis, çarşamba gününden başlayarak okula yığınak yaptı. Çarşamba günü okula gelen öğrencilere polisler, forumu yapılamayacağını söyledi.

Ekonomik krizle ilgili forumun yapılmamasına dair çabaya ülkü ocağı üyesi olduğu öne sürülen bir grup da katıldı. Öğrenciler, bu grup tarafından saldırıya uğradı. Bu noktada polisin hiçbir şey yapmadığını belirten öğrenciler, saldırganlara destek verildiğini de öne sürüyor. Saldırgan gruptan birisinin fakülte içerisinde elinde bıçakla gezmesine rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Eğitim-Sen de bıçaklı saldırgan hakkında işlem yapılması için AÜ SBF Dekanlığı’na dilekçe yazdı.

Ancak saldırılar bu noktada kalmadı. Planladıkları forumu düzenlemek için tekrar bir araya gelen öğrencilerden 25’i dün gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Mutlu Arslan da yer aldı.

Forumumuzu kanunsuz bir şekilde ve anayasal-demokratik haklarımızı çiğneyerek engelleyen polis arkadaşlarımızı işte böyle gözaltına aldı.



Tekrar belirtelim: Ekonomik krizi konuşmak suç değildir, ekonomik krizi yaratanlar suçludur! pic.twitter.com/zAt6kcNb4L — Mülkiye Dayanışması #SıraÜniversitelerimizde (@SBFDayanismasi) December 14, 2021

Öğrencilere gözaltında ‘Mülkiye Marşı okuyarak eğitim öğretimi aksatmak’ gibi suçlamalar yöneltildi.

#Cebeci Kampüsünde “geçinemiyoruz” diyen öğrencilerin Anayasal hakları gasp ediliyor.#MülkiyeMarşı söylemek suç kabul ediliyor.



Eğitim ve öğretimi gençleri gözaltına alarak siz engelliyorsunuz! pic.twitter.com/A0KhptdfOO — Süleyman Bülbül (@avsbulbul) December 14, 2021

Dün gözaltına alınan öğrenciler, yaşadıklarını Diken’e anlattı.

Öğrenciler: Bir SBF öğrencisinin siyasal sorunları konuşmasından daha doğal bir şey yok

Fakülte öğrencilerinden Ozan Deniz, şöyle konuştu: ”Memleketin içinden geçtiği ekonomik krizi ve yoksullaşmayı konuşmak, tartışmak için yaklaşık iki hafta önce bir forum düzenleme kararı almıştık. Ancak engellemeler nedeniyle bunu haftalardır gerçekleştiremedik. Dün yani forum günü, okul yine polis ablukasındaydı. Forum saatinden iki saat önce arkadaşlarımızla arka bahçede otururken, polis burayı boşalttırdı. Öğrencileri okulun içine kilitledi. Forum saati geldiğindeyse okulu yığınlarca polisle doldu. Öğrenci başına beş polis düşüyordu. Forumu yaptırmayacaklarını, eğitim öğretim hakkını engellediğimizi söylediler. Oysa ki okulun bütün özneleri, bütün öğrenciler derslerini bırakıp foruma katılıyordu. Gittikçe çoğalıyorduk. Etkinliğin izinsiz olduğunu gerekçe gösterdiler. Oysa arkadaşlarımızla oturup sohbet edeceğimiz forum gibi bir etkinlik için izne gerek olmadığını biliyoruz. Ayrıca, bir Siyasal öğrencisinin ülkenin siyasal sorunlarını konuşmasından daha doğal bir şey yoktu. Dinlemediler. Yakaladıkları öğrencileri darpla gözaltına aldılar, kalanları okulun bir köşesine tehditlerle sıkıştırdılar.

‘Bizi dinlemezler çünkü onlar da anlattıklarının yalan olduğunu biliyor’

Bizi dinlemezler çünkü anlattıklarının yalan olduğunu onlar da biliyor. Çünkü artık her gün yoksullaşan bizlerle konuşup uzlaşacakları bir nokta kalmadı. Onlar için tek sorun, ortada bir sorun gören insanların var olmasıdır.”

Gözaltına alınan Eğitim-Sen temsilcisi: İhraçlardan sonra okulda polis egemen hale geldi

Gözaltına alınanlar arasında Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Mutlu Arslan da vardı. Barış akademisyenlerine yönelik 2017’deki ihraç dalgası sonrası okulda polisin egemen olduğuna vurgu yaptı: ”Aslında Cebeci ve SBF öğrencilerin yaşadığı sorunlar gerilere dayanıyor. Özellikle ihraçlardan sonra okulda neredeyse tam bir kamp havası var. Polisin egemen olduğu bir kampüs haline gelmişti. Öğrenciler hiçbir etkinliği özgürce yapamaz hale gelmişti. Birçok etkinliğe saldırı meydana gelmiş gözaltılar olmuştu. Uzun sürededir polisin etkinliği öğrencileri üzerinde büyük baskı oluşturuyordu. Bu durumdan en çok MHP’ye yakın ülkücüler yayınlandı. Bunların okulda örgütlenmesinin yolu açıldı.”

‘Forum üniversitenin geleneği’

Arslan, forum kültürünün okulun 1960’lardan bu yana bir geleneği olduğunu hatırlattı: ”Geçtiğimiz hafta öğrenciler geçinme meselesi üzerine forum yapmak istediler. Forumlar üniversitelerin 60’lı yollardan beri geleneğidir. Öğrenciler sorunlarını bu forumlarda dile getirirler. Yine bunu yapmak istediklerinde kampüste bulunan ülkücü grup öğrencilere saldırdı. Ertesi gün tekrar bir saldırı oldu. Bu ülkücü gruptan bıçaklı bir kişi, öğrencilere saldırdı. Öğrenciler can güvenliklerini kendi başlarına sağlamak zorunda kaldı. Biz bu duruma ilişkin SBF’ye dilekçe verdik.

Dün bu dilekçeyi götürdüm. Dilekçeyi verdikten sonra okul temsilcilerimizle görüşmek için kantine çıktım. Kantinde kalabalık öğrenci grubu forum için toplanmıştı. Ancak polisler her tarafı sarmıştı. Forum başlar başlamaz polisler, rektörlüğün çağrısıyla okula girdiklerini ve etkinliğin yasa dışı olduğunu söyleyerek müdahale etti. Kol kola girip ‘Mülkiye Marşı’ söyleyen öğrenciler de gözaltına alındı. Biz de araya girmek isteyince gözaltına alındık. Hepimiz ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alındık.”

‘Bıçaklı saldırgan hakkında işlem yapılmadı’

Güvenlik görevlilerin forumun güvenliğini sağlayacağı yerde öğrencilere saldırdığına vurgu yapan Arslan, forumdakilere bıçakla saldırı düzenleyen kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti: ”Forum yapmak isteyenlere saldıran bıçaklı öğrenci hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Bunlar fakülte öğrencisi. İsimleri belli. Bizler şikayet ettik, takipçisi olacağız. Üniversite öğrencilerinin can güvenliğini sağlamakla yükümlü kişi rektör ve dekandır. Orada forum yapılacaksa, foruma saldırı düzenleyenler oradan uzaklaştırılmalı. Öğrencilerin bilgilerini paylaşması akademinin temel unsurlarından birisidir. Yönetimin de yapması gereken bu temel unsurların en özgür şekilde yapılmasının sağlanmasıdır. Güvenlik görevlileri de buna aykırı davrandı.”